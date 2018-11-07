В Москве жестоко убили женщину с ребенком

На севере Москвы совершено жестокое убийство женщины и ее сына-подростка. Тела убитых были найдены в квартире на улице Софьи Ковалевской, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Неофициальные источники утверждают, что расправа была совершена с особой жестокостью. Мать и 12-летний сын погибли от множественных ножевых ранений.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц". Криминалисты изучают записи с видеокамер, опрашивают соседей семьи. На месте работу опергруппы координирует и.о. начальника следственного управления Андрей Стрижов.

Есть данные, что мать с сыном жили одни, но недавно к ним начал приходить в гости мужчина.