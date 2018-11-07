В музее музыкальной культуры открыта выставка-размышление о звуке

В Центральном музее музыкальной культуры проходит интерактивная выставка "Звук и... Вселенная, человек, игра". Это философское, но в то же время не скучное размышление о звуке. Основная цель проекта - познакомить посетителей со свойствами всевозможных звуковых явлений. На выставке можно почувствовать себя настоящим музыкантом, сыграть на музыкальных инструментах, которые представлены в единственном экземпляре, освоить азы искусства битбоксера, просмотрев видеоуроки.

Здесь можно испытать себя и свой голос, можно даже попробовать создать мелодию движением тела. На "Музыкальной кухне" предлагают поэкспериментировать с барабанной установкой из кастрюль, послушать всем известные композиции необычным способом: опуская голову в железную бочку.

С помощью современных гаджетов гостям предложат записать собственную композицию и тут же отправить на свой электронный адрес. Кто любит побыть один, может спрятаться в комнате "Абсолютной тишины".

А, пройдя через залы выставки, посетитель узнает о том, как звук зарождается и взаимодействует с окружающей средой, разберется в силе обертонов и ультразвуков, в музыкальных жанрах и особенностях нотной грамоты.

Кульминация экспозиции - девятый, заключительный, зал. В нем каждый может попробовать себя в роли дирижера камерного оркестра "Солисты Москвы" - правда, виртуального. Маэстро Юрий Башмет, дирижер и педагог, записал специальный обучающий мастер-класс.