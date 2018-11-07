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07.11.2018 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Брали по полной

В Орловской области вскрыты сотни нарушений при проведении капремонта домов
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Контрольно-счетная палата Орловской области провела ревизию контрактов, заключенных региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов за последние три года. Результатами заинтересовались правоохранительные органы. Как выяснилось, почти три сотни домов были отремонтированы с нарушением сроков, а объемы работ оказались завышены.

КСП оценила эффективность расходования средств, выделенных региональному оператору из областного бюджета. Деньги были предназначены для реализации краткосрочной адресной программы. Подобные документы ежегодно принимаются в каждом регионе - таково требование статьи 182 Жилищного кодекса РФ. В программе четко оговариваются сроки исполнения работ, их объемы, а также суммы средств, выделенных на каждый конкретный дом.

По словам главы КСП Орловской области Ивана Левина, в регионе в 2016-2017 годах объемы и сроки были нарушены при проведении капремонта в 273 многоквартирных домах. Неприглядные факты выявлены практически на каждом объекте, попавшем в программу.

- При проведении контрольных обмеров было зафиксировано необоснованное завышение стоимости принятых и оплаченных работ, - пояснил Иван Левин. - Так, превышение сумм в актах над фактически выполненными работами только по девяти домам превысило 16,7 миллиона рублей.

В 2016-2017 годах объемы и сроки были нарушены при проведении капремонта в 273 домах

К слову, эту сумму аудиторы квалифицировали как ущерб, причиненный регоператору. Причем убытки понесла не только и не столько казна, сколько рядовые жильцы, которые исправно платят взносы на капремонт. Их деньги наряду с бюджетными присвоили недобросовестные подрядчики.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Подрядчики сорвали сроки капремонта жилых домов в Заполярье

Материалы проверки были переданы в прокуратуру, которая дала им правовую оценку. В результате возбуждено уже пять уголовных дел - по фактам нарушения порядка заключения контрактов и их оплаты, а также за нарушение сроков и низкое качество ремонта.

- Так, работы в доме N7 по переулку Бетонному в Орле стоимостью более 220 тысяч рублей фактически не были выполнены, - рассказала старший помощник облпрокурора Татьяна Цуканова. - Однако в актах приемки были указаны недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме.

КСП проверила также торги по отбору подрядчиков, но выборочно, поскольку объем материалов оказался очень большим. Однако и эта проверка вскрыла нарушения почти на 70 миллионов рублей. Аудиторы даже подсчитали, что средняя "цена" нарушения на одну такую закупку составляет около 6,9 миллиона рублей.

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