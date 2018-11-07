Штрафы за нескошенный борщевик, которыми летом пугали нерадивых собственников подмосковных земель, стали реальностью. С 1 ноября в регионе начал действовать закон об обязательной борьбе с ядовитым сорняком. И уже даже выписан первый штраф.

Под санкции попала компания "Юниор", на землях которой, как сказано в сообщении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, "установлен факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 7 га". За это компании выписан штраф в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, под действие закона подпадают все без исключения владельцы земельных участков - и сельхозпроизводители, и должностные лица, и обычные дачники. Теперь замеченный на частных владениях борщевик может обернуться немалыми штрафами: от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных и от 150 тысяч до 1 миллиона рублей - для юридических лиц. Контролировать исполнение закона будут местные власти.

Штрафные санкции ввели не от хорошей жизни. Борщевиком в Подмосковье поросло более 32 тысяч гектаров земли. Область позиционирует себя как перспективный туристический регион, но можно ли всерьез говорить о перспективах, когда все обочины заполонила ядовитая трава? Ее косят и поливают химикатами, но борщевик коварен - чтобы его полностью извести, один и тот же участок нужно обрабатывать не меньше пяти лет подряд. И делать это должны все собственники одновременно.

К слову, в борьбе с борщевиком власти решили применить метод кнута и пряника и в этом году не только приняли закон о штрафах, но и ввели субсидирование расходов на выведение борщевика. Каждый гектар освобожденной от него земли оценили в 18 тысяч рублей. Более того: как утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин, уже в этом году в виде субсидий успели раздать 20 миллионов рублей. "Их получили и физические, и юридические лица, которые обрабатывали территорию за свой счет", - уточнил министр.

В этом году в области введены субсидии на борьбу с борщевиком - по 18 тысяч рублей за гектар. Собственники получили уже 20 миллионов рублей

Тем временем

Житель Звенигорода Дмитрий Сальников решил, что в городе, где растут четверо его детей, ядовитой траве не место, и создал общественное движение "Антиборщ". Его представители поставили перед собой цель: сделать Звенигород первым городом Подмосковья, избавленным от борщевика. Для начала общественники обошли город и составили подробную карту произрастания сорняка. Затем начали его планомерно травить и выкашивать. Работают звенигородцы комплексно: делятся на группы, каждая из которых определяет себе квадрат для прополки, и уничтожают опасное растение в этом квадрате, куда могут попасть и муниципальные земли, и полосы отвода дорог, и лесные опушки. В обычной жизни, чтобы вы понимали, это делают три разные организации - местные власти, дорожники и лесники.

Этим летом местные жители впервые не видели сорняк в прибрежной зоне Москвы-реки, где любят гулять и взрослые. А проект "Антиборщ" стал лауреатом премии губернатора "Наше Подмосковье" как одна из лучших экологических инициатив.