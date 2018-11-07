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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Предчувствие театра

В школах области будут давать уроки актерского мастерства
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Хорошего зрителя надо растить с пеленок. Актер театра и кино, педагог Школы-студии МХАТ и Московского государственного института культуры Никита Высоцкий в этом абсолютно уверен. "Зрители наши идут в театр, потому что купили билеты и хотят посмотреть на звезд, а не потому, что любят искусство всей душой и готовы к восприятию сложных произведений. Чтобы было по-другому, нужно уделять зрителям больше внимания", - сказал он журналистам перед тем, как в химкинском муниципальном театре "Наш дом" началась встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с театральными деятелями.
Театр - он такой. Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков вместе с коллегами рубит капусту. Фото: РИА Новости Театр - он такой. Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков вместе с коллегами рубит капусту. Фото: РИА Новости
Театр - он такой. Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков вместе с коллегами рубит капусту. Фото: РИА Новости

Подобные встречи радуют. Ведь если глава региона готов говорить об искусстве, значит, экономика и социальная сфера в этом регионе стабильны. Если театральные звезды едут в Подмосковье - значит, оно им интересно. Да и как может быть иначе? В области пять профессиональных театров и 27 муниципальных, каждый из которых способен дать фору даже столичной сцене. Один Истринский драматический чего стоит - спектакли на его сцене идут уже 110 лет, а в труппе - выпускники Щепкинского и Щукинского училищ, Школы-студии МХАТ. Так что статус "муниципальный" - совсем не приговор. Вот и на встрече с губернатором сидели, что называется, вперемежку - народный артист России худрук Московского губернского театра Сергей Безруков и директор Истринского драматического театра Андрей Соколов, заслуженный артист России ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и художественный руководитель Солнечногорского театра "Галатея" Наталья Пименова, заслуженный артист России, руководитель кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры Николай Скорик и директор Мытищинского районного театра "ФЭСТ" Игорь Шаповалов.

Фото: Пресс-служба Большого театра
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Обсуждали будущих зрителей. "У нас есть запрос на открытие детских театральных школ. Многие родители говорят, что с удовольствием водили бы детей лет с 7-10 на актерское мастерство, сценическое искусство, вокал", - сказал Андрей Воробьев. "Великими актерами все, конечно, не станут, но актерское мастерство дает умение себя преподнести - а это будет востребовано в любой профессии", - добавила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева. Открыть в каждом городе области детскую театральную школу вряд ли получится, но можно было бы, к примеру, проводить сценические уроки в обычных школах. "Тем более что и программа такая у нас уже есть, мы в ближайшее время планировали приступить к ее реализации", - заявил Игорь Золотовицкий. По его словам, преподаватели Школы-студии МХАТ, а также студенты старших курсов будут проводить с учениками мастер-классы по сценической речи и сцендвижению.

"В Школе-студии есть практика: победители столичного конкурса чтецов, который проводится среди школьников выпускных классов, приезжают к нам на финальный экзамен по актерскому мастерству. И если успешно его сдают, поступают на актерский факультет", - продолжает Золотовицкий. При этом, признается мастер, на его курсе 70% студентов - иногородние. То есть чтецы нечасто сдают театральный экзамен успешно. Но ректор одного из лучших театральных вузов страны убежден: человек может быть напрочь лишен театрального таланта, но если он знает Пушкина и Толстого, то в жизни будет меньше способен на подлость. И в этом - главная идея тех театральных уроков, которые губернатор хочет ввести в школах области.

Артистами все школьники, конечно, не станут, но актерское мастерство дает умение себя преподнести - а это будет востребовано в любой профессии

А Сергей Безруков предложил не замыкаться на одной лишь актерской составляющей. "В театре много интересных профессий и, например, график работы хорошего осветителя расписан обычно на год вперед. И разве школьникам будет не интересно, как работают гримеры, художники по костюмам, декораторы сцены? Давайте покажем детям русский театр изнутри?" - предложил худрук Московского Губернского театра.

Кстати

Спектакль Московского областного государственного театра кукол "Мойры Петроградского района" выдвинут в пяти номинациях на вручение национальной премии "Золотая маска". Он представлен в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа актера", "Лучшая работа драматурга". Премьера состоялась в феврале 2018 года. Мойры в древнегреческой мифологии - это богини судьбы. Спектакль рассказывает о трех сестрах-мойрах, и жителях Петроградского района Петербурга, которые не догадываются, кто управляет их судьбами.

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