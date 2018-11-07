В Театре на Юго-Западе прошел показ мод

Мода никогда не входила в состав понятия культура. В ней никогда не было ничего просветляющего и вечного. Скорее, наоборот, мода весьма и весьма изменчива. Однако московский Театр на Юго-Западе объявил подобному стереотипу бой и представил первый в подобном формате модный показ, помещенный в рамки театрального действия. Этот перформанс они даже окрестили очень броско: "Мода и театр - единое пространство".

Оказалось, совместить моду и театр действительно возможно. Образы моделей и представленные дизайнерами луки не только вписались во фрагменты показанных зрителям известнейших спектаклей Театра на Юго-Западе. Что интересно, театр не просто показал кусочки уже известного зрителю действа, а создал уникальные и живые декорации для модного показа.

Так, например, знаменитую "Бабу Шанель" сдвинули с пьедестала, поставив на ее место удивительно красивых новых солисток ансамбля - разумеется, одетых в потрясающие костюмы от ART-студии Диковина и дизайнеров Дарины Зиминой и Любови Михалевой. Это было самым ярким моментом показа.

А для Театра на Юго-Западе этот показ стал еще одной отличной рекламой их самых популярных постановок. Зритель, пришедший туда впервые, точно ушел с желанием вернуться и посмотреть показанные ему фрагменты в контексте всех спектаклей. Помимо "Бабы Шанель", своеобразными культурными декорациями стали и "Дозвониться до дождя", и "ZOOFELLINI", и "Куклы", и "Укрощение строптивой". А свои коллекции представили такие дизайнерские бренды, как Vision Style, Asian Spirit, Vanda Fondunaeva и Glina by Sveta Glinina. Ярко, красочно и не на 15 минут, в отличие от общепринятого хронометража модельных показов.

Проект "Мода и театр: единое пространство" лишний раз доказывает, что в настоящее время процесс интеграции культурной составляющей во все сферы современной жизни уже не остановить. И этому можно только радоваться, если результатом такого слияния становится вот такая красивая и по-настоящему интересная революция.