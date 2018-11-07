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07.11.2018 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже пенсионерке ампутировали не ту ногу

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Следственный комитет начал проверку качества и полноты медицинской помощи, оказанной пожилой женщине в больнице Воронежа.

89-летняя пенсионерка, Заслуженный учитель РФ и узник концлагерей, давно страдает заболеванием сосудов. Во время очередного обследования в октябре врачи сказали, что правую ногу необходимо ампутировать - на пальцах началась гангрена. 4 ноября пациентку экстренно госпитализировали в больницу № 3 и в тот же день сделали ей операцию. Когда женщину вернули в палату, ее сын увидел, что женщине ампутировали до середины бедра левую ногу вместо правой. Он и обратился в правоохранительные органы.

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- По заявлению организована процессуальная проверка, проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся опросы родственников и очевидцев, собраны объяснения с медицинских работников, запрошена документация из указанных заявителем медучреждений. Выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказала представитель управления СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Медики своей вины не признают.

- Пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих нижних конечностей. Состояние левой вследствие острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни больной, поэтому консилиум врачей принял решение о ее экстренной ампутации. Выбор лечебной тактики был обусловлен состоянием пациентки, течением заболевания и сопутствующей патологией, - заявили в региональном департаменте здравоохранения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Халатность врачей
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