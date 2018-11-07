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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован заместитель главы Красногорска

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Вчера подмосковное подразделение Следственного комитета РФ объявило о предъявлении серьезного обвинения в совершении коррупционного преступления заместителю главы администрации подмосковного Красногорска и директору агентства недвижимости.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий: "Следователем второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве - это часть 6 статьи 290 и часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ".

Фото: Depositphotos.com
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Фигурантов пока в деле два: заместитель главы администрации городского округа Красногорск и директор агентства недвижимости, в этом случае выступивший в роли посредника. По данным СМИ, сотрудники УФСБ по Москве и Московской области задержали заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова, а также юриста Михаила Булгакова, который выступал посредником при передаче взятки от руководства ООО "Планета юности и детства".

По словам представителя следственного ведомства, на прошлой неделе - 30 октября - генеральный директор одной из коммерческих фирм передал заместителю главы администрации через посредника взятку в размере два миллиона восемьсот тысяч рублей.

Во столько оценили нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение его вида разрешенного использования. Все это потребовалось для уменьшения арендной платы. После получения денег посредник, он же руководитель агентства недвижимости, был задержан. По ходатайству следствия суд отправил высокопоставленного чиновника - заместителя главы администрации в камеру следственного изолятора. А посредника - под домашний арест. В СКР заявили, что расследование этого уголовного дела продолжается.

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