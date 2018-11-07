Южный циклон принесет в Приморье сильные осадки

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. По сообщению Примгидромета, ночью и днем 9 ноября во Владивостоке и на большей части края ожидаются сильные осадки.

Их принесет южный циклон, сместившийся на северо-запад Японского моря. Синоптики прогнозируют дождь и дождь со снегом, местами очень сильные с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее.

В отдельных районах возможна гроза, гололедные явления. На побережье ветер достигнет 11-16, а в порывах 25 метров в секунду.

Ночью 10 ноября дождь и мокрый снег сохранятся на северо-востоке края.