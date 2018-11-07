Пострадавшего при взрыве газа в ЕАО отправили в реанимацию

Мужчину, получившего ожог 70 процентов тела при взрыве газа в поселке Приамурском Еврейской автономной области и отправленного для лечения в Хабаровск, поместили в реанимацию. Об этом РИА Новости сообщили во второй краевой клинической больнице.

"Состояние пациента остается тяжелым. Принимаются все необходимые меры для его лечения", - отмечает собеседник агентства.

Другие пострадавшие, в числе которых ребенок, серьезных травм не получили, но надышались угарным газом. Они отказались от госпитализации, хотя им было предложено отправиться в Николаевскую районную больницу.

Напомним, хлопок газа в одной из квартир пятиэтажного дома произошел накануне утром. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать через 1,5 часа. Были эвакуированы больше 120 человек. 28 квартир были признаны непригодными для проживания.

В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура ЕАО ведет проверку, а следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту взрыва.