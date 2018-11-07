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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО определили размер компенсаций пострадавшим при взрыве газа

Текст: Дина Непомнящая

На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Еврейской автономной области  были определены размеры выплат пострадавшим при взрыве газа в поселке Приамурском.

"Гражданам, постоянно проживающим в зоне ЧС, выплатят по пять тысяч рублей на человека, пострадавшие получат еще по 10 тысяч. Кроме того, за частичную утрату имущества будет выплачено по 20 тысяч, а за полную утрату по 50 тысяч рублей на квартиру", - рассказала "РГ" сотрудник областного управления по внутренней политике Юлия Семенова.

Напомним, хлопок газа в пятиэтажном доме произошел утром 6 ноября. Возник пожар, площадь которого составила более 550 квадратных метров. Были эвакуированы больше 120 человек. 28 квартир, в которых проживает 71 человек, признали непригодными для проживания.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека

Один из владельцев квартиры, в которой взорвался газ, получил ожог 70 процентов тела. До недавнего времени он находился в реанимации второй краевой клинической больницы Хабаровска. Как сообщили врачи лечебного заведения ТАСС, сейчас состояние пациента стабилизировалось и его перевели ожоговое отделение.

Еще четыре человека, в числе которых ребенок, отравились угарным газом, но отказались от госпитализации.

Большинство жильцов дома, которые пока не могут вернуться в свои квартиры разместились у родственников и знакомых. Четырех заселили в гостиницу. Одну семью из трех человек поселили в квартире из муниципального жилфонда.

В поселке действует режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура ЕАО ведет проверку, а следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту взрыва.

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