В Хабаровском крае полицейские вернули мужчине девять тысяч долларов

Транспортные полицейские вернули жителю Сахалинской области десять тысяч долларов США.

Пассажир рейса, вылетающего в Южно-Сахалинск, обратился в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска и сообщил о пропаже документов и крупной суммы денег.

Он рассказал, что находился в поселке Ванино Хабаровского края после завершения трудового контракта и хотел вернуться домой на Сахалин по морю. Однако закрытая из-за шторма паромная переправа Ванино-Холмск нарушила его планы. Мужчина сутки провел в местной гостинице, ожидая улучшения погоды, но в итоге купил билет на самолет. Пропажу денег и документов обнаружил только в аэропорту.

"Незамедлительно сотрудники транспортной полиции поселка Ванино отправились в гостиницу. Рассказав управляющему отеля о случившемся, стражи правопорядка осмотрели номер и обнаружили под креслом папку с деньгами, документами и личные вещи заявителя", - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

О находке сахалинец узнал сразу по прилету домой. Через несколько дней он приехал за личными вещами в Ванинский ЛО МВД и поблагодарил полицейских.