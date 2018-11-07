В Приморье братья пытались вывезти за границу 100 желез кабарги

Двое мужчин, пытавшихся перевезти через таможенную границу РФ свыше 100 желез кабарги, задержаны сотрудниками транспортной полиции Владивостока. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Предварительно установлено, что 58-летний житель Приморского края планировал отправить водным транспортом в Республику Корея мускусную железу кабарги. Его брат сформировал посылку из четырех свертков и замаскировал ее под пищевые продукты.

За деньги боцман теплохода согласился вывезти посылку, но осознав свое намерение, рассказал о незаконном грузе капитану.

В итоге изъято около пяти килограммов мускусной железы кабарги. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.