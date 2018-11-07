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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье братья пытались вывезти за границу 100 желез кабарги

Текст: Ольга Журман

Двое мужчин, пытавшихся перевезти через таможенную границу РФ свыше 100 желез кабарги, задержаны сотрудниками транспортной полиции Владивостока. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Фото: depositphotos.com
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Предварительно установлено, что 58-летний житель Приморского края планировал отправить водным транспортом в Республику Корея мускусную железу кабарги. Его брат сформировал посылку из четырех свертков и замаскировал ее под пищевые продукты.

За деньги боцман теплохода согласился вывезти посылку, но осознав свое намерение, рассказал о незаконном грузе капитану.

В итоге изъято около пяти килограммов мускусной железы кабарги. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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