Дело самарской наркобанды передано в суд

Дело наркобанды из 16 человек направлено в Куйбышевский райсуд Самары для рассмотрения по существу. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Предварительным следствием установлено, что в период с 2013 по 2016 год обвиняемые были вовлечены в деятельность преступного сообщества, - рассказала она. - Всего задокументировано 16 эпизодов противоправной деятельности членов банды. 13 фигурантов судом были арестованы, троим - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 22 килограмма. Следственным управлением УМВД по городу Самаре возбуждены уголовные дела по нескольким тяжелым статьям УК, которые позже были соединены в одно производство. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение.

Ранее Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу задержали в Хабаровске еще одного жителя Самары, подозреваемого в незаконной поставке крупной партии синтетики. Он арестован.

По ее информации, у него изъяли наркотики общим весом около 25 килограммов. Экспертиза показала, что вещество является наркотиками, производными от N-метилэфедрона. Наркоманы еще называют это зелье "скоростью". Задержанный уточнил, что занимался распространением наркотиков около одного года.

Следствие выяснило, что наркотики самарец получал в одном из центральных регионов страны и перевозил по указанным адресам. Курьер заявил, что сам не употребляет запрещенных веществ. Ранее он не был судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не исключено, что этот наркокурьер может иметь отношение и к крупной банде в Самаре.