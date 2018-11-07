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07.11.2018 11:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ладыков: Московский мост и дорогу в "Солнечный" сдадут в срок

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии завершаются работы на Московском мосту, который является одной из основных транспортных артерий города. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что благодаря федеральной и республиканской поддержке этот объект, а также дорога в микрорайон "Солнечный" будут сданы в намеченные сроки.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

На Московском мосту в настоящее время уже идет работа по планировке откосов и устройству конусов, устанавливается барьерное ограждение, благоустраивается прилегающая территория.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Новый мост в городе возводится впервые за 50 лет. За 2015-2017 годы было освоено 1,2 миллиарда рублей. В 2018-м из федеральной казны на строительство выделено 450 миллиона рублей, из республиканского и городского бюджетов - 37 миллионов и 12,7 миллиона рублей соответственно.

- Подрядная организация ответственно и профессионально подошла к реализации проекта. Это крупнейший объект на территории города и республики. Конечно, мы получаем положительные эмоции, когда видим, что сроки соблюдаются. Горожане ждут завершения, смотрят каждый день за выполнением работ, проезжая мимо, - отметил Алексей Ладыков.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Возможность построить еще одну важную для города дорогу - в микрорайон "Солнечный" - появилась благодаря проекту "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ". На эти работы было выделено 249,8 миллиона рублей. В соответствии с контрактом возведение проезжей части должно быть завершено в августе 2019 года.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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В текущем году планируется уложить нижний слой асфальта и установить освещение, остальные этапы строители закончат уже в следующем сезоне.

- Масштабное строительство дорог ведется в городе в этом году, в том числе по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги". Осваивается более 2,2 миллиарда рублей. Мы работаем совместно с депутатами Государственной Думы, главой и правительством Чувашии, которые нас поддерживают, обеспечивают финансирование и ведут контроль. Ответственность за строительство микрорайона "Солнечный" взяли на себя все: муниципалитет, республика, застройщик и подрядчик. Такое взаимодействие обеспечивает нужный результат. Через год здесь будет совсем другая инфраструктура, - заявил сити-менеджер.

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