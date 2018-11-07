В Кировской области обкатают интересный проект - в единую государственную медицинскую систему региона внедрят искусственный интеллект. Сегодня в России подобных разработок пока нет. Новая технология поможет пациентам узнать информацию о состоянии своего здоровья, получить необходимые рекомендации на самой ранней стадии заболевания и принять меры, которые позволят сохранить их жизнь.

По множеству медицинских данных искусственный интеллект проанализирует показания пациентов и при выявлении потенциальной опасности развития той или иной болезни даст рекомендации для прохождения целенаправленного обследования. Эта информация будет предоставляться врачу первичного звена, чтобы тот обратил внимание на конкретного человека и при необходимости направил его к узкому специалисту.

- Все истории болезни, амбулаторные карты и данные лабораторных исследований заполняются в единой государственной медицинской системе региона, - рассказал заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - У нас накоплена большая база показателей здоровья каждого конкретного человека. На ее основе искусственный интеллект будет отслеживать факторы риска развития различных заболеваний пациентов и сигнализировать врачу, что человека нужно пригласить на прием.

Сегодня в России подобных разработок не существует. Кировская область станет первым регионом по внедрению системы искусственного интеллекта в медицине

Сейчас проходит доработка цифрового продукта, а министерство здравоохранения Кировской области представит его разработчикам группы показателей, по которым будут сформированы группы риска.

Внедрение искусственного интеллекта стало продолжением цифровизации медицинской информационной системы Кировской области (МИС). Сегодня благодаря ей медработники со своего рабочего места имеют возможность записать пациента на повторный прием, на плановую госпитализацию, на консультацию необходимого специалиста, диагностические исследования, в том числе в другую медицинскую организацию.

Сведения о результатах осмотров, инструментальных и лабораторных исследованиях автоматически возвращаются в электронную медицинскую карту пациента, что сокращает время получения результатов и исключает их потерю, сообщили "РГ" в региональном минздраве.

Врач на своем рабочем месте видит в МИС поступившие вызовы на дом, сигнальные листы скорой медицинской помощи для выезда доктора к пациенту, оформляет листок нетрудоспособности, в том числе в электронном виде.

Все обращения людей в медицинские организации заносятся в электронную медицинскую карту пациента и там хранятся.