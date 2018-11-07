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07.11.2018 20:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Курай навеял

Народная башкирская песня вошла в альбом французской группы Deep Forest
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Молодая уфимская певица Зилия Бахтиева получила официальное приглашение о сотрудничестве с известной французской группой Deep Forest. Произошло это во время онлайн-конференции лидера группы Эриком Муке и диджеем Гауди (Великобритания) с уфимскими музыкантами.
Зилия Бахтиева с детства мечтала, чтобы башкирский узун кюй (протяжная песня) прозвучал во всем мире. Фото: Фото из личного архива Зилия Бахтиева с детства мечтала, чтобы башкирский узун кюй (протяжная песня) прозвучал во всем мире. Фото: Фото из личного архива
Зилия Бахтиева с детства мечтала, чтобы башкирский узун кюй (протяжная песня) прозвучал во всем мире. Фото: Фото из личного архива

Впрочем, сотрудничество уже началось: башкирскую народную песню "Болон" в исполнении Зилии, Эрик Муке и Гауди использовали в композиции Brassy Sunrise, вошедшей в новый альбом Epic Circuits. Кстати, для самой Зилии Бахтиевой это стало сюрпризом.

- Было неожиданно и радостно услышать свой голос в таком сопровождении, - сказала исполнительница. - Я с детства мечтала, чтобы наш традиционный узун кюй (протяжная песня) прозвучал в мировом масштабе.

Так оно и вышло: альбом несколько недель не покидал верхних строчек музыкальных чартов разных стран. В Польше, например, держался на первом месте, в Испании на втором, правда, в России - только на 11-м. Первые несколько сот дисков с автографами авторов разошлись как горячие пирожки.

Новый альбом создавался группой Deep Forest совместно с одним из самых популярных европейских диджеев Гауди. Сам музыкант говорит, что они с Эриком очень разные, работают в различных сферах музыки, поэтому отлично дополняют друг друга. Получается такой круговорот. Кстати, отсюда возникло и название альбома, который переводится как эпический круговорот.

- "Эпический" похоже на "этнический". Дело в том, что несколько лет назад мы решили выпустить альбом с этническими мотивами. Ничего специально не готовили, все делалось на импровизации. И в результате появилась композиция Brassy Sunrise, - вспоминает лидер группы Deep Forest Эрик Муке. Он добавил, что его вдохновило знакомство с башкирскими музыкантами во время Международного фестиваля искусств "Сердце Евразии", который проводился в прошлом году в Уфе. Тогда он впервые услышал курай, горловое пение, народные мелодии, увидел яркие костюмы, познакомился с открытыми и искренними людьми и захотел передать эти впечатления в собственной музыке.

Фото: Александр Котов
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- Когда рано утром уезжал из гостиницы в аэропорт, над Уфой встала такая красивая заря, которую я запомнил на всю жизнь. Отсюда родилось название - brassy - духовые медные инструменты, а sunrise - восход. Ведь медные духовые сверкают на солнце. Все связалось воедино, - объяснил Эрик Муке.

Группа Deep Forest, которая появилась в 1992 году во Франции, считается основоположником жанра world music. В ней этнические мотивы сочетаются с электронными композициями и аранжировками. Группа участвовала в проектах ЮНЕСКО, является обладателем премии Grammy. "Сила музыки настолько потрясающая, что результат может быть волшебным", - считает Эрик Муке.

Он, как и Гауди, собирается продолжить работу над башкирским фольклорным материалом в сотрудничестве с коллегами из Уфы. Например, записать новый альбом с симфоническим оркестром. В него войдут около десяти лучших композиций группы за все время ее существования. В них также будут вплетены башкирские мелодии. Как сказал Гауди, курай будет использован на 200 процентов, потому что музыка, извлекаемая из него, заменяет любые слова.

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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