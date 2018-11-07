Народная башкирская песня вошла в альбом французской группы Deep Forest

Молодая уфимская певица Зилия Бахтиева получила официальное приглашение о сотрудничестве с известной французской группой Deep Forest. Произошло это во время онлайн-конференции лидера группы Эриком Муке и диджеем Гауди (Великобритания) с уфимскими музыкантами.

Впрочем, сотрудничество уже началось: башкирскую народную песню "Болон" в исполнении Зилии, Эрик Муке и Гауди использовали в композиции Brassy Sunrise, вошедшей в новый альбом Epic Circuits. Кстати, для самой Зилии Бахтиевой это стало сюрпризом.

- Было неожиданно и радостно услышать свой голос в таком сопровождении, - сказала исполнительница. - Я с детства мечтала, чтобы наш традиционный узун кюй (протяжная песня) прозвучал в мировом масштабе.

Так оно и вышло: альбом несколько недель не покидал верхних строчек музыкальных чартов разных стран. В Польше, например, держался на первом месте, в Испании на втором, правда, в России - только на 11-м. Первые несколько сот дисков с автографами авторов разошлись как горячие пирожки.

Новый альбом создавался группой Deep Forest совместно с одним из самых популярных европейских диджеев Гауди. Сам музыкант говорит, что они с Эриком очень разные, работают в различных сферах музыки, поэтому отлично дополняют друг друга. Получается такой круговорот. Кстати, отсюда возникло и название альбома, который переводится как эпический круговорот.

- "Эпический" похоже на "этнический". Дело в том, что несколько лет назад мы решили выпустить альбом с этническими мотивами. Ничего специально не готовили, все делалось на импровизации. И в результате появилась композиция Brassy Sunrise, - вспоминает лидер группы Deep Forest Эрик Муке. Он добавил, что его вдохновило знакомство с башкирскими музыкантами во время Международного фестиваля искусств "Сердце Евразии", который проводился в прошлом году в Уфе. Тогда он впервые услышал курай, горловое пение, народные мелодии, увидел яркие костюмы, познакомился с открытыми и искренними людьми и захотел передать эти впечатления в собственной музыке.

- Когда рано утром уезжал из гостиницы в аэропорт, над Уфой встала такая красивая заря, которую я запомнил на всю жизнь. Отсюда родилось название - brassy - духовые медные инструменты, а sunrise - восход. Ведь медные духовые сверкают на солнце. Все связалось воедино, - объяснил Эрик Муке.

Группа Deep Forest, которая появилась в 1992 году во Франции, считается основоположником жанра world music. В ней этнические мотивы сочетаются с электронными композициями и аранжировками. Группа участвовала в проектах ЮНЕСКО, является обладателем премии Grammy. "Сила музыки настолько потрясающая, что результат может быть волшебным", - считает Эрик Муке.

Он, как и Гауди, собирается продолжить работу над башкирским фольклорным материалом в сотрудничестве с коллегами из Уфы. Например, записать новый альбом с симфоническим оркестром. В него войдут около десяти лучших композиций группы за все время ее существования. В них также будут вплетены башкирские мелодии. Как сказал Гауди, курай будет использован на 200 процентов, потому что музыка, извлекаемая из него, заменяет любые слова.