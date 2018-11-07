Оренбуржье доложило о полной готовности к зиме

Все объекты ЖКХ и социальной сферы Оренбуржья готовы к бесперебойной работе в зимний период.

Во всех населенных пунктах Оренбуржья тепло поступило к потребителям. Фото: Николай Гагарин/РГ

Об этом заявил в среду губернатор области Юрий Берг в ходе видеоселекторного совещания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Мероприятие было посвящено готовности регионов к осенне-зимнему периоду.

На сегодня отопительный сезон начался на всей территории страны - за исключением Дагестана.

В Оренбуржье тепло поступило к потребителям во всех населенных пунктах области.

Паспорта готовности к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок получили 100 процентов потребителей и 93 процента муниципальных образований. В регионе подготовлено 2 528 котельных и 204 центральных тепловых пункта, 15 тысяч 914 многоквартирных домов и 3 676 объектов социальной сферы.

Для обеспечения бесперебойной работы на период ликвидации возможных аварийных ситуаций подготовлено 108 стационарных и 322 передвижных резервных источника электроснабжения мощностью от пяти до 500 киловатт.

Организовано взаимодействие регионального ГУ МЧС через единую дежурно-диспетчерскую службу с предприятиями электроэнергетики и организациями, управляющими объектами ЖКХ области.

Справка "РГ"

В Оренбуржье выполнена перекладка 38 километров тепловых сетей, 62 километра водопроводных сетей, 37 километров газопроводов. Капитально отремонтировано 499 километров электрических сетей и 467 трансформаторных подстанций. Полностью сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов. Запас резервного жидкого топлива для ТЭЦ и котельных составляет 100 процентов от норматива - 75 тысяч 200 тонн. На предприятиях ЖКХ сформированы бригады для выполнения аварийно-восстановительных работ.