Оренбуржье вышло в лидеры проекта "Безопасные и качественные дороги"

Оренбуржье вышло в лидеры по темпам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Из 38 агломераций, участвующих в проекте, лишь 18 сумели завершить к намеченному сроку все работы в полном объеме.

На совещании в режиме видеоконференции были подведены итоги реализации проекта. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Итоги второго года реализации приоритетного проекта подвели в Федеральном дорожном агентстве. Совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителей проектных офисов субъектов РФ провел замруководителя ведомства Игорь Астахов.

По данным Росавтодора, среди 38 агломераций - участников проекта общий показатель выполнения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составил 97,5 процента.

- Стопроцентного результата к контрольной дате добились в 18 регионах. Остальные субъекты в кратчайшие сроки должны исправить ситуацию, - отметил Игорь Астахов.

В число регионов-лидеров, где проект реализован на 100 процентов, вошла и Оренбургская область.

Как сообщили в региональном минстрое, в текущем году в рамках проекта отремонтировано более 95 километров дорожного покрытия. Приведено в нормативное состояние более 68 километров автотрасс регионального и межмуниципального значения, отремонтировано 27 километров местных дорог.

В областном центре построено 2,64 километра новых автодорог, установлено пять комплексов фотовидеофиксации, на 12 перекрестках появились новые светофоры. За этот период на городских трассах ликвидировано 50 аварийно опасных участков.

Сегодня нормативным требованиям соответствует 64 процента дорожной сети Оренбургской агломерации.

Всего на реализацию проекта в 2018 году из бюджетов всех уровней направлено почти 1,5 миллиарда рублей.

Кстати

В ходе совещания Игорь Астахов выразил надежду, что регионы, вовремя закончившие работы в рамках действующего проекта, послужат примером и в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он разработан в соответствии с майским указом президента России и стартует с 2019 года. В Оренбуржье участниками проекта станут Оренбургская и Орская агломерации.