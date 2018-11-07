Компания "Татнефть" реализует стратегическую задачу по глубокой переработке сырья вплоть до создания потребительской продукции. При этом акцент сделан на новые материалы. Одним из успешных примеров стал сформированный под крылом нефтяной компании композитный кластер. Он состоит из ряда высокотехнологичных производств, оснащенных оборудованием ведущих европейских производителей.

Композитный кластер

Завод "Татнефть-Пресскомпозит" (ТНПК) основан в 2011 году в Елабужском районе Татарстана, а первую продукцию стал выпускать в 2013-м. Динамично развивающееся предприятие выпускает как полуфабрикаты SMC и BMC, компаунды, так и конечную продукцию. Стекловолокна поступают с расположенного по соседству завода "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно".

ТНПК активно осваивает рынок стеклопластиковых профилей, из которых можно строить любые каркасные конструкции. К этому можно добавить и производство стеклопластиковых труб.

Пултрузионное производство, выпускающее стеклопластиковые профили под торговой маркой FIBERPULL, было запущено в 2014 году. Пултрузия - сравнительно новый для России способ получения стеклопластиковых профилей. Это наиболее технологичный, малоотходный и производительный метод, когда продукт получается практически бесконечной длины путем протягивания через нагретую форму (фильеру) стеклянных волокон, пропитанных полимерной композицией. Сечение профиля может быть любым, а длина определяется транспортными возможностями заказчика.

Танеко как витрина

В России появились уже несколько крупных и сложных объектов, которые обеспечены инновационными кабельными системами от "Татнефть-Пресскомпозита". ТНПК реализует уникальный в масштабах страны проект по производству кабеленесущих систем (лотки и короба) из композитных материалов.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Импортозамещающая продукция предприятия прошла масштабную апробацию и нашла широкое применение в нефте- газодобыче, в химической и горнодобывающей промышленности, на железных дорогах, электростанциях, в строительстве и в других сферах. Композитные лотки хорошо показали себя на производствах, где используются кислоты, щелочи и другие агрессивные химикаты, а также в условиях морского климата.

- Процесс принятия решения по выбору заказчиками нашей кабеленесущей системы был поначалу долгим, тщательно изучалась документация, а также уже имеющийся опыт эксплуатации, технические параметры, физико-химические свойства, - рассказывает директор елабужского предприятия Фарит Гайнетдинов. - Пройдя столь тщательную проверку, мы показали, что можем быстро и надежно решать задачи в масштабах страны.

Теперь ТНПК планирует вытеснить из соответствующего сегмента российского рынка весь импорт.

А впервые кабельные лотки из пресскомпозита были сооружены на нефтеперерабатывающем комплексе "ТАНЕКО" в Нижнекамске. Здесь были детально отработаны приемы монтажа, модернизированы многие элементы. Это сократило трудоемкость, улучшило эксплуатационные свойства. Построенные на НПЗ впервые в стране эстакады с кабельными стеклопластиковыми лотками стали своего рода витриной композитной продукции.

Другая эстетика, новые свойства

В чем же "секрет" такого прорыва на столь консервативном рынке? Почему лотки от "Татнефть-Пресскомпозита" получают все большую популярность, а круг их потребителей расширяется с каждым годом? Ведь, казалось бы, привычные металлические системы хорошо справляются с обычными задачами.

- Если взглянуть на эстакаду с композитными лотками и металлическими, через три-четыре года уже заметна разница в их внешнем облике, - признался один из заказчиков. - Наш лоток - как новый, будто вчера построили, а на металлическом - то тут, то там видна ржавчина - эстетика другая.

Вообще-то подобные лотки служат несколько десятков лет, не теряя при этом своих основных рабочих свойств. Они сохраняют их при воздействии ультрафиолета, соляного тумана, химически-агрессивных атак, не поддаются ржавчине, не теряют своей формы и несущей способности.

Что особенно важно, конструкции легки (в четыре раза легче стали), удобны при транспортировке, монтаже, благодаря чему расширяется выбор места прокладки трассы. Не нужно получать допуск на огневые работы при монтаже, поскольку он производится обычными строительными инструментами.

Факторы конкурентности

Выпускают лотки открытого и закрытого типов, с дополняющей крышкой, перфорированные и сплошные неперфорированные. Кроме того, достаточно широко применяются композитные лотки лестничного типа, а также кабельные каналы и подвесы. Они комплектуются всеми необходимыми аксессуарами - поворотами, ответвителями.

Отдельно стоит остановиться на факторах, когда преимущества композитных лотков особенно очевидны. Речь идет об агрессивной среде - когда технологический процесс связан с использованием химических кислот, щелочей. А здесь, как нигде, опасны аварии и перебои с электроснабжением.

Почему же в этих условиях особенно предпочтительны кабеленесущие системы из полимеров? Дело в том, что изготавливают их методом пултрузии из стекловолокна, стекломата, полиэфирной или виниэфирной cмолы, а также различных добавок, в том числе UV - стабилизаторов.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Стекловолокно не случайно выбрано в качестве наполнителя. Оно термостойко, а полиэфирная смола при воздействии высоких температур, в отличие от металла, долго не меняет своей теплопроводности и физико-механических свойств, не снижает предела текучести и других своих важных свойств. Температурный диапазон эксплуатации таких лотков велик - от -60С до +85 градусов по Цельсию. Они и достаточно пожароустойчивы, ведь применяемые смолы и наполнители относятся к самозатухающему классу материалов. А стекловолокно при горении не выделяет вредных газов.

Штучная работа

- Освоение рынка - это не только вытеснение иностранных конкурентов, это и поиск новых областей применения композитных материалов, - говорит Фарит Гайнетдинов. - По сути - это необъятный рынок. Важно преодолеть инерцию потребителей, привыкших к традиционным материалам.

Для этого ТНПК продолжает развивать технологии, осваивать новые виды продукции и услуг. Для улучшения и удешевления композитных изделий специалисты компании испытывают новые рецептуры выпускаемых материалов. Теперь уже их модификации подбираются под запросы конкретного потребителя.

Ярким примером "штучной" работы ТНПК стало изготовление стеклопластиковой кабельной галереи для упомянутого выше ТАНЕКО. Были разработаны специальные технические условия и требования. В результате вес галереи, представляющей ярус комбинированных эстакад, по сравнению с металлической уменьшился кратно! А ведь первоначальный проект сооружения из металла предусматривал поставку более 83 тонн металлоконструкций. В итоге они были заменены 34 тоннами стеклопластиковых элементов.

Монтаж галереи на высоте более 30 метров был произведен очень быстро, меньше понадобилось привлекать дорогостоящей подъемной техники. При этом полностью исключена сложная схема антикоррозийной обработки, которая нужна при использовании металла. Ведь профиль можно окрашивать в любой цвет в процессе изготовления. Прогнозируется, что эта галерея без особого ухода прослужит 50 лет.

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