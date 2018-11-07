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07.11.2018 16:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Казани открыли первый в РФ памятник Рудольфу Нуриеву

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Казани у Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля установили первый в России памятник выдающемуся артисту балета Рудольфу Нуриеву.

Автором скульптуры стал Зураб Церетели, прибывший на церемонию, в которой приняли участие глава РТ Рустам Минниханов и Государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

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Открытие монумента глава Татарстана назвал знаковым событием.

- У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник "летающему татарину", который установлен около оперного театра. Все наши замыслы реализованы в этой скульптуре. Думаю, это событие не только для республики, Рудольф Нуриев - величина международная. Такие люди рождаются раз в сто лет, - сказал Минниханов.

Зураб Церетели признался, что испытывал радость во время работы над скульптурой.

- Это - мой крик души. Я обожаю этот уникальный город, много раз здесь бывал. У вас хорошая история, и ее надо поднять языком искусства, - отметил автор.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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