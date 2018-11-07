Новости

На Алтае полицейские изъяли крупную партию наркотиков 12:41
Ректор МГУ предложил изучать старославянский в школах 12:40
Патрушев не исключил слияния ИГИЛ и "Аль-Каиды" 12:40
Новый член ЦИК займется анализом законов 12:36
В Дагестане вынесен приговор расхитителям вещдоков 12:36
В английском лесу обнаружили нацистскую "летающую бомбу" 12:32
Китай показал первый в мире квантовый радар 12:29
Глава Минприроды озвучил сроки одобрения заявки РФ на расширение шельфа 12:27
Skoda рассекретила интерьер хэтчбека Scala 12:18
ЦИК закрыл вакансию в избиркоме Хакасии 12:08
В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде дома 12:06
Собаковод из Новгорода заплатит 10 тысяч рублей за укушенный палец 12:05
У краснодарца за долги арестовали элитные авто на 44 млн рублей 11:58
В поместье президента США найден 6000-летний топор 11:53
Коммунарскую линию метро в Москве построят до конца 2023 года 11:51
На Урале запустили новый сервис для голосования по благоустройству 11:44
В Усолье-Сибирском введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами 11:42
Медведев: Власти поддержат крупные компании в случае новых санкций 11:39
Видео: кот Гарфилд превратился в монстра из миров Кафки и Лавкрафта 11:35
После гибели шести человек под Тамбовом завели уголовное дело 11:32
В Магнитогорске появился бронзовый милиционер 11:30
Названы регионы с самым качественным отдыхом 11:29
Объявлена дата премьеры российского сериала о роботах 11:29
Бортников рассказал об способах экспансии террористических групп 11:28
Матвиенко обеспокоена перспективой отключения части страны от ТВ 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 12:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК закрыл вакансию в избиркоме Хакасии

Текст: Айсель Герейханова

Центризбирком России назначил членом избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса от КПРФ Оксану Бузунову. "Назначить членом избирательной комиссии республики Хакасия с правом решающего голоса Бузунову Оксану Ибрагимовну", - говорится в постановлении ЦИК.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин призвал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы

Бузунова была специалистом по работе с молодежью хакасского регионального отделения КПРФ. Напомним, что вакансия в республиканском избиркоме появилась еще в сентябре, когда член комиссии от КПРФ Валерий Усатюк сложил с себя полномочия в связи с избранием в горсовет Абакана.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у коммунистов Хакасии возникла "некая административная неорганизованность в подготовке документов". Дело в том, что в Центризбирком сначала поступили документы по одной кандидатуре от регионального отделения КПРФ, но потом документы были отозваны, и был предложен новый кандидат. Оба решения хакасских коммунистов были датированы 23 октября. Но, несмотря на подобную путаницу, Булаев все-таки предложил членам ЦИК проголосовать за Бузунову, руководствуясь тем, что этот кандидат - последнее решение хакасского отделения КПРФ.

11 ноября предстоит второй тур выборов главы Хакасии. В бюллетенях будет указан только один кандидат - Валентин Коновалов. Он может избраться в том случае, если получит более 50% голосов от числа пришедших на выборы. Ранее от участия в выборах отказались все другие кандидаты: бывший глава Хакасии Виктор Зимин, Андрей Филягин и Александр Мяхар. Президент Владимир Путин 3 октября назначил врио главы Хакасии Михаила Развожаева для того, чтобы обеспечить в регионе честные и открытые выборы.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ
Названы регионы с самым качественным отдыхом
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник
Госдеп объявил о планах усилить санкции против России
Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными