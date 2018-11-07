ЦИК закрыл вакансию в избиркоме Хакасии

Центризбирком России назначил членом избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса от КПРФ Оксану Бузунову. "Назначить членом избирательной комиссии республики Хакасия с правом решающего голоса Бузунову Оксану Ибрагимовну", - говорится в постановлении ЦИК.

Бузунова была специалистом по работе с молодежью хакасского регионального отделения КПРФ. Напомним, что вакансия в республиканском избиркоме появилась еще в сентябре, когда член комиссии от КПРФ Валерий Усатюк сложил с себя полномочия в связи с избранием в горсовет Абакана.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у коммунистов Хакасии возникла "некая административная неорганизованность в подготовке документов". Дело в том, что в Центризбирком сначала поступили документы по одной кандидатуре от регионального отделения КПРФ, но потом документы были отозваны, и был предложен новый кандидат. Оба решения хакасских коммунистов были датированы 23 октября. Но, несмотря на подобную путаницу, Булаев все-таки предложил членам ЦИК проголосовать за Бузунову, руководствуясь тем, что этот кандидат - последнее решение хакасского отделения КПРФ.

11 ноября предстоит второй тур выборов главы Хакасии. В бюллетенях будет указан только один кандидат - Валентин Коновалов. Он может избраться в том случае, если получит более 50% голосов от числа пришедших на выборы. Ранее от участия в выборах отказались все другие кандидаты: бывший глава Хакасии Виктор Зимин, Андрей Филягин и Александр Мяхар. Президент Владимир Путин 3 октября назначил врио главы Хакасии Михаила Развожаева для того, чтобы обеспечить в регионе честные и открытые выборы.