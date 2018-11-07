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07.11.2018 19:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Люди за скобками

Десятки жителей многоэтажки выселяют из единственного жилья
Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Жители новосибирской многоэтажки по улице Перевозчикова, 4, могут превратиться в бездомных. Многодетные, инвалиды, пенсионеры жили здесь десятилетиями, а сейчас перед ними вырисовывается невеселая перспектива. Как выяснилось, общежитие - в частной собственности, а ко всему прочему в 2017 году власти вдруг признали добротный кирпичный дом аварийным. За помощью люди обратились в "РГ".
Пенсионерка Галина Алимова продолжает делать ремонт в своей комнате и надеется, что все как-то наладится. Фото: Татьяна Кравченко Пенсионерка Галина Алимова продолжает делать ремонт в своей комнате и надеется, что все как-то наладится. Фото: Татьяна Кравченко
Пенсионерка Галина Алимова продолжает делать ремонт в своей комнате и надеется, что все как-то наладится. Фото: Татьяна Кравченко

В это до сих пор не может поверить ни один из жильцов. В Новосибирске годами ждут сноса деревянные бараки, в которых штукатурка сыпется прямо на людей. Однако эти хибары аварийными почему-то не признают, а вот дом 1962 года постройки с толстенными стенами и износом всего 38 процентов почему-то легко оказался в этом списке. При этом расселение жильцам не светит. Их отправляют на улицу без предоставления другого жилого помещения.

Постановлением городских властей дом признан аварийным и "подлежащим реконструкции" - эта формулировка настораживает юристов, потому что реконструкция предполагает какие-то изменения, это не просто ремонт. Определены и сроки. До марта 2019-го нужно отселить людей, до сентября 2020-го - провести эту самую реконструкцию. Уходить из дома добровольно никто из жильцов не собирается. Большинству просто некуда. "Я остался на улице", - сокрушенно повторяет Андрей Рытиков. Он сирота и инвалид. Жилья у него нет, стоит в очереди без особых перспектив. И нет денег - он зарабатывает копейки. Суд его уже выселил - без предоставления другого помещения. Сейчас Андрей просит у суда отсрочки до апреля - чтобы хотя бы пережить зиму в тепле.

Фото: Инесса Суворова
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Пенсионерка Галина Алимова воюет за свои квадратные метры давно. В общежитии она поселилась в далеком 1986 году. И сумела комнату приватизировать, пройдя через суды. Сейчас она делает в комнате ремонт (оптимистка!) и надеется, что все как-то наладится. А вот ее соседке Лидии Гейбель, которая тоже живет здесь с 1986-го, повезло меньше. Появилось постановление градоначальника. И ее приватизация застопорилась - приватизация аварийного жилья запрещена.

Сейчас из 90 комнат общежития заняты собственниками-жильцами только пять. Все остальное принадлежит частной компании "Новосибирскжилстрой-2", и она подала в суды иски о выселении 79 человек. Когда жильцы об этом узнали, их удивлению не было предела. Но тем не менее. Выяснилось, что в план приватизации это здание включили в 1992-м, в 1993-м был заключен договор купли-продажи между двумя организациями с одинаковыми названиями "Новосибирскжилстрой-2", а в 2008 году арбитражный суд окончательно установил право собственности за одноименной компанией. Кто вселился до 1993-го - смогли приватизировать комнату. Кто позже - тем суд отказывает. "Володя столько лет в тресте отработал, а заработал только инфаркт", - чуть не плачет супруга Владимира Татьяна Шпаненберг. Они вместе с дочерью и внучкой живут тут на птичьих правах.

И вот в чем главная штука. "РГ" обратилась с запросами и в мэрию, и в прокуратуру. Нарушений закона нет, считают власти. Судьбой несчастных жителей никто не интересуется. "Се ля ви", - сказали бы чиновники, если бы не были обязаны отвечать по-русски. Но и муниципалитет, и надзорный орган сочли нужным подчеркнуть: если сроки реконструкции не будут соблюдены, участок под домом, в соответствии с Жилищным кодексом, будет изъят для муниципальных нужд. Как и каждое жилое помещение. Обычно после таких изъятий и сноса здания участок вновь отдается под застройку. И там вырастает элитный небоскреб. А Перевозчикова, 4, - это совсем рядом с метро. Отличное место. По соседству - неплохие дома…

"Новосибирскжилстрой-2" (кстати, уже пытавшийся продать общежитие) дал газете аккуратный ответ: предполагается реконструкция, для этого требуется "отселить" (не выселить!) жильцов, предполагаемая стоимость работ - 35 миллионов рублей. Однако суды по искам компании к жильцам продолжаются. Не так давно суд выселил (увы, не отселил временно, а именно выселил) маму с тремя детьми - Алену Кеслер. Нельзя жить в аварийном доме!..

Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья

Что делать жильцам? Руководитель Сибирской юридической компании Сергей Карпекин советует им все-таки собраться с силами и оплатить экспертное заключение, которое (в чем люди убеждены) покажет, что дом не аварийный. И вновь пытаться оспорить заключение комиссии и постановление мэра в суде. Если повезет, суд назначит еще одну экспертизу. И ее тоже придется оплатить. Но все равно это меньше, чем стоимость жилья.

Разумно, но, надо сказать, один из собственников уже пытался оспорить заключение об аварийности дома в суде. И в этом году суд ему отказал. Не только потому, что пропущены сроки - обжаловать акт в административном порядке можно в течение трех месяцев с того момента, как истцу стало известно о нарушении его прав. Но и потому, что суд не обнаружил, в чем именно ущемлены права собственника. Мол, реконструкция ведь будет осуществляться за счет компании-собственника. А вы живите и радуйтесь...

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