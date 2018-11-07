На Алтае полицейские изъяли крупную партию наркотиков

В Алтайском крае полицейские задержали сельчанина, у которого изъяли 17 килограммов дикорастущей конопли. За сбор и хранение крупной партии наркотического вещества сельскому жителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Запасы марихуаны были обнаружены в хозяйственной постройке на усадьбе частного дома 32-летнего жителя села Зятьково. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, наркотическое вещество растительного происхождения хранилось в мешках, тазах, кастрюле и ванне. Мужчина заявил сотрудникам полиции, что собирал и хранил коноплю только для собственного потребления.

В ходе расследования полицейские выяснили, что сельчанин ранее не был судим, официально он нигде не трудоустроен, изредка подрабатывал, помогая соседям по хозяйству. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.