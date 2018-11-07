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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде дома

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Новокузнецке расследуют убийство местного бизнесмена, тело которого было обнаружено сегодня около девяти часов утра в подъезде одного из многоквартирных домов Центрального района города.

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По версии следствия, 40-летний мужчина утром отвез дочь в школу и вернулся домой. Когда вошел в подъезд, в него несколько раз выстрелил неизвестный. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили соседи, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На месте убийства были найдены гильзы от патронов.

- Предварительно установлено, что погибший занимался коммерческой деятельностью, и сейчас следствие отрабатывает все возможные версии случившегося. Так, выясняется, какие отношения были у мужчины с родственниками, и не было ли у него конфликтов с партнерами по бизнесу, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), назначен комплекс судебных экспертиз, включая баллистическую.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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