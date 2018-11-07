В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде дома

В Новокузнецке расследуют убийство местного бизнесмена, тело которого было обнаружено сегодня около девяти часов утра в подъезде одного из многоквартирных домов Центрального района города.

По версии следствия, 40-летний мужчина утром отвез дочь в школу и вернулся домой. Когда вошел в подъезд, в него несколько раз выстрелил неизвестный. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили соседи, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На месте убийства были найдены гильзы от патронов.

- Предварительно установлено, что погибший занимался коммерческой деятельностью, и сейчас следствие отрабатывает все возможные версии случившегося. Так, выясняется, какие отношения были у мужчины с родственниками, и не было ли у него конфликтов с партнерами по бизнесу, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), назначен комплекс судебных экспертиз, включая баллистическую.