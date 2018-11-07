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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири разработают аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений в море

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Томские ученые совместно с коллегами из Португалии создадут автоматизированный комплекс для диагностики донных отложений морских шельфовых участков.

Фото: depositphotos.com
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- Представители биологического института ТГУ договорились о сотрудничестве в области морской экологии с послом Португалии в России Пауло Визеу Пинейро и атташе по научным и образовательным связям Жоау Карлушем Мендонсой на встрече в Москве, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Создание аэрощупа MARINE станет первым совместным проектом ученых. По словам изобретателей, он будет востребован на мировом рынке экологических услуг, особенно в районах, подверженных негативному влиянию нефтяных разливов. Пока загрязнения, находящиеся на глубине, никто не устраняет в силу отсутствия эффективных методов.

Использование мобильного аппаратно-программного комплекса также позволит существенно ускорить, упростить и удешевить процесс экспертизы. Аэрощуп будет востребован и на водных объектах, которые находятся в зоне деятельности крупнейших российских добывающих компаний.

Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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