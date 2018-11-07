В Усолье-Сибирском введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами

Администрация города Усолье-Сибирское в Иркутской области объявила на территории муниципалитета режим ЧС. Власти опасаются массового отравления жителей отходами бывшего градообразующего химического завода.

- Введение особого режима вызвано тем, что на территории ООО "Усольехимпром" продолжается массовое хищение объектов, предназначенных для снабжения населения города важными для жизни ресурсами, а также распространение по всей территории Иркутской области демонтированных строительных материалов, зараженных химическими отходами, которое может повлечь за собой нанесение вреда здоровью людей и окружающей среде, - пояснили принятое решение в пресс-службе мэрии Усолья-Сибирского.

В связи с режимом ЧС властями ограничен допуск граждан на химический завод и прилегающую к нему территорию.

Власти напоминают, что в течение 2018 года на территории производственной площадки прошла целая серия ЧП, связанная с массовым хищением имущества и отсутствием военизированной охраны на заброшенном предприятии. Так в августе это уже привело к локальной аварии, в результате которой произошла утечка крайне токсичных хлористых соединений. Неизвестные, предположительно, при попытке распилить металл, перевернули на промплощадке цистерну с содержащими хлорхимикатами. В городе была объявлена тревога, жителям рекомендовали не покидать свои дома и не открывать форточки.

Как сообщили в мэрии режим ЧС в Усолье-Сибирском будет действовать вплоть до организации на предприятии круглосуточной военизированной охраны.

Напомним, в советское время "Усольехимпром" был крупнейшим за Уралом предприятием химпрома, выпускал химические вещества, в том числе для оборонной промышленности. В 2016 году созданный на его базе "Усолье-Сибирский силикон" признан банкротом, а завод остановлен.