В Забайкалье задержали 30 тонн опасного "элитного" алкоголя

Полиция в Забайкальском крае накрыла крупную партию контрафактного алкоголя. Злоумышленники намеревались его продать под видом виски, коньяка и водки известных дорогих мировых и российских брендов.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, опасную продукцию удалось обнаружить в результате совместной операции полиции и Росгвардии.

- В ходе обыска в складских помещениях полицейские обнаружили около 30 тонн крепкой алкогольной продукции, а также пяти литровые канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 650 литров. Установлено, что данная продукция поставлялась в магазины Читы и реализовывалась предпринимателям Забайкалья, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По факту обнаружения контрафакта и поддельных акцизных марок полиция возбудила уголовное дело. Есть задержанные - 52 летний житель Читы, который как полагают правоохранители и был владельцем обнаруженного алкоголя.

Сейчас в ГУ МВД по Забайкалья ищут сообщников задержанного бутлегера. Выясняются каналы поставки контрафактной алкогольной продукции в регион.