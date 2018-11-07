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07.11.2018 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье задержали 30 тонн опасного "элитного" алкоголя

Текст: Дмитрий Мальков

Полиция в Забайкальском крае накрыла крупную партию контрафактного алкоголя. Злоумышленники намеревались его продать под видом виски, коньяка и водки известных дорогих мировых и российских брендов.

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщили в ГУ МВД по региону, опасную продукцию удалось обнаружить в результате совместной операции полиции и Росгвардии.

- В ходе обыска в складских помещениях полицейские обнаружили около 30 тонн крепкой алкогольной продукции, а также пяти литровые канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 650 литров. Установлено, что данная продукция поставлялась в магазины Читы и реализовывалась предпринимателям Забайкалья, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По факту обнаружения контрафакта и поддельных акцизных марок полиция возбудила уголовное дело. Есть задержанные - 52 летний житель Читы, который как полагают правоохранители и был владельцем обнаруженного алкоголя.

Сейчас в ГУ МВД по Забайкалья ищут сообщников задержанного бутлегера. Выясняются каналы поставки контрафактной алкогольной продукции в регион.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край Алкоголь и табак
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