В Дагестане прокуратура опротестовала застройку по-махачкалински

В Махачкале разгорается конфликт между местными жителями и компанией, начавшей застраивать частный сектор города многоэтажками. Рытье котлована под одну из них привело к обрушению стены расположенного рядом двухэтажного дома.

Вот так выглядит двухэтажный частный дом на улице Ермошкина после того, как рядом стали возводить многоэтажку. Фото: Нурмагомед Астарханов

В здании на улице Ермошкина, где проживают четыре семьи, по счастливой случайности никто не пострадал. А живущая в частном доме, расположенном по другую сторону котлована, Тамара Штанчаева рассказала, что ранее строительная техника, рывшая яму, повредила решетку у их дома.

- На просьбы восстановить решетку никто из представителей застройщика не отреагировал. Нам пришлось все делать за свой счет. После того как у соседей рухнула стена, с тревогой наблюдаем за строительными работами, - сетует махачкалинка.

В администрации Махачкалы пояснили, что застройщик, реализующий проект "Золотая миля", строит 16-этажный многоквартирный дом с коммерческими площадями на первом и втором этажах. При этом, как пояснили в мэрии, все разрешительные документы у компании имеются.

Сразу после ЧП руководство компании заверило, что готово полностью восстановить поврежденную стену, переселить на время жильцов и компенсировать убытки.

- Все меры по укреплению, согласно проекту, были приняты, но уже после инцидента выяснилось, что поврежденное здание вообще не имеет фундамента, поэтому общая стена и рухнула. Привлечена экспертная компания для оценки ситуации и определения ущерба, включая моральный, - заверил генеральный директор компании Фирутдин Кулиев.

После обрушения стены министерство строительства и ЖКХ республики проверило собственника земельного участка, где начато строительство 16-этажного дома, на наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, положительного заключения экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и проекта планировки территории. В итоге минстрой РД также не выявил никаких нарушений.

- Мы проверили данный объект, весь пакет документов соответствует требованиям закона, строительство ведется без нарушения границ, - говорит заместитель начальника отдела по координации капитального строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы Гамзала Гамзалаев.

В результатах исследования, проведенного Республиканским центром судебной экспертизы, говорится, что "причиной разрушения участка стены при производстве работ по укреплению основания грунта является аварийное состояние конструкций двухэтажного жилого дома, выполненного из саманного кирпича на фундаменте с заглублением в 20-30 сантиметров". В заключении также отмечается, что степень износа пострадавшего здания превышает 65 процентов, что позволяет отнести его к категории "аварийное".

В пресс-службе мэрии Махачкалы сообщили, что застройщик предоставил временное жилье жителям пострадавшего дома, а также денежную компенсацию.

- В первый же день, узнав об этой ситуации, мы переселили всех арендаторов, которые снимали в этом доме комнаты, не выясняя, кто прав, а кто виноват. Они не имеют никаких претензий, сейчас там никто не живет. На данный момент нет ни одной бумаги, которая подтверждала бы нашу виновность, - заявила после инцидента соучредитель компании Екатерина Орлова.

В ассоциации "Гильдия строителей СКФО" сообщили, что генеральный подрядчик является ее членом.

- Идет проверка имеющейся у компании необходимой документации и соблюдения существующих норм застройки. По ее результатам будет дана правовая оценка, - сообщил представитель ассоциации.

И вроде бы страсти улеглись, но история получила неожиданное продолжение. К корреспонденту "РГ" обратились жители другого частного дома, расположенного в Махачкале на улице Горького. Как выяснилось, той же строительной компании приглянулся их участок в центре города. И теперь жильцов частного сектора пытаются убедить заключить договор, согласно которому они обязуются выехать во временное жилье, а по завершении строительства им будут выделены квартиры в новой многоэтажке.

- У меня каменный добротный дом, я никуда не хочу переезжать. Где гарантия, что мы не останемся на улице? Я сама на пенсии, муж - инвалид, мы более 30 лет тут живем, и нам не нужна квартира, - говорит владелица одного из домов на участке, приглянувшемся компании.

По словам местных жителей, они обратились в прокуратуру с просьбой разобраться со слишком настырным застройщиком. И, как рассказали в прокуратуре Махачкалы, надзорное ведомство проверило градостроительные планы на улицах Горького и Ермошкина, где рухнула стена. В итоге прокуратура вынесла протест администрации Махачкалы с требованием отменить градостроительные планы этих двух земельных участков и разрешение на их застройку.

Так, если говорить об участке на улице Горького, то, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Махачкалы, данная территория относится к зоне жилой и общественно-деловой застройки не выше семи этажей. Кроме того, минимальный размер земельного участка в данной зоне для возведения многоэтажки должен составлять 1000 квадратных метров. Но в этом случае площадь составила лишь 766 квадратных метров.

"При определении размера земельного участка под многоквартирный жилой дом необходимо учитывать размещение площадок для детей и для отдыха взрослого населения, а также для хозяйственных целей, выгула собак, стоянок автомобилей. Эти требования при выдаче градостроительного плана и разрешения на строительство в данном случае не были учтены", - говорится в документе, подписанном заместителем прокурора города Мубаризом Мустафаевым.

Он также отметил, что разрешение на строительство восьмиэтажного жилого дома и градостроительный план земельного участка выданы с нарушением Правил землепользования и застройки Махачкалы. Кроме этого, не соблюдены не только предельный размер земельного участка, но и минимальные отступы от его границ. Аналогичные нарушения выявлены и по строящемуся 16-этажному дому на Ермошкина. Как проинформировали в прокуратуре Махачкалы, в случае если мэрия отклонит протест, то надзорное ведомство подаст иск в суд.

- В последнее время, после случившихся перемен в республике, в 99 процентах подобных случаев суд встает на сторону прокуратуры, - добавил представитель ведомства.

Мнение

Руслан Магомедов, специалист дагестанского конструкторского бюро, эксперт в области строительства:

- Перед началом строительства необходимо выполнить обследование существующих зданий, попадающих в зону влияния работ, по ГОСТ 31937-2011 и дополнительно указать категорию их технического состояния. Если близлежащее здание аварийное, как заявляет минстрой РД, тогда нужно принять меры для его усиления или снести во избежание несчастных случаев при обрушении. Глубину заложения фундамента нового здания следует назначать на основании расчета минимально допустимого расстояния между фундаментами проектируемого и существующего строений.

Возведение рядом с частными домами малой этажности высотных зданий может нести и другую угрозу, в первую очередь связанную с повышенной сейсмичностью региона. Махачкала сейчас отнесена к десятибалльной сейсмической зоне. По этой причине в центре города запрещено строительство домов выше семи этажей - такое ограничение было принято мэрией еще в 2016 году.

Кроме того, есть такое понятие в градостроительстве, как взаимное влияние зданий и сооружений разной этажности или при разновременном строительстве. В этом случае должны быть разработаны конструктивно-технические решения, исключающие такое взаимное влияние. Многоэтажка начнет давить на грунт, это воздействие передастся на грунт под фундаменты рядом стоящих одноэтажных домов, и неизвестно, что произойдет в таком случае.

Также к строящейся многоэтажке должны быть подведены все необходимые коммуникации, рассчитанные на многоквартирный дом. Есть ли такие на указанных участках - тоже вопрос. Если нет, то жители близлежащих частных домов начнут ощущать перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии. Кроме того, с высоты 16 этажей будет прекрасно обозреваться весь квартал частной застройки.

Кстати



"РГ" неоднократно писала о многочисленных фактах самовольного строительства в Дагестане. Как выявили проверки надзорных органов, в республике около 500 многоквартирных самостроев и более 900 домов, возводимых в охранных зонах. На сегодняшний день судами Махачкалы принято решение о сносе более 200 новостроек, на рассмотрении находится еще около 600 материалов.