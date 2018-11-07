В кабинете врио главы Махачкалы начались обыски

В кабинете временно исполняющего обязанности главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова начались обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

Напомним, заместитель мэра Махачкалы стал временно исполняющим обязанности главы города после ареста мэра Мусы Мусаева в январе.

Гасанов - кандидат экономических наук, доцент, имеет звание "Заслуженный работник транспорта Дагестана". В 2013 году до назначения на должность заммэра был министром транспорта Республики. Пока подробности и причины обыска не уточняются.

В пресс-службе махачкалинской мэрии "РГ" категорически отказались комментировать ситуацию без объяснения причин.