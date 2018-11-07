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07.11.2018,  
15:30
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Большой гидрографический катер (БГК) нового поколения "Александр Евланов" доставлен в главную базу Балтийского флота и готовится к прохождению ходовых испытаний в морских полигонах.

Это первый серийный БГК проекта 23040Г. Он был построен для нужд Балтийского флота в Нижегородской области и спущен на воду в июне этого года. Всего по контракту с Минобороны РФ завод построит шесть таких катеров.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, новейший катер предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.

Катер способен также обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подлодок и крупнотоннажных кораблей. В состав гидрографической службы Балтийского флота "Александр Евланов" будет принят после прохождения испытаний.

Свое имя катер получил в честь выдающегося советского гидрографа, контр-адмирала гидрографического флота Александра Гавриловича Евланова, чьи исследования рельефа дна Индийского и Атлантического океанов до сих пор актуальны.

Справка "РГ"

Большой гидрографический катер проекта 23040Г имеет следующие характеристики: длина - 33,04 метра, ширина - 6,8 метра, осадка средняя - 1,6 метра, водоизмещение - 192,7 тонн, скорость - 12,7 узлов, мощность главных двигателей - 2х248 кВт.

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