Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения

Большой гидрографический катер (БГК) нового поколения "Александр Евланов" доставлен в главную базу Балтийского флота и готовится к прохождению ходовых испытаний в морских полигонах.

Это первый серийный БГК проекта 23040Г. Он был построен для нужд Балтийского флота в Нижегородской области и спущен на воду в июне этого года. Всего по контракту с Минобороны РФ завод построит шесть таких катеров.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, новейший катер предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.

Катер способен также обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подлодок и крупнотоннажных кораблей. В состав гидрографической службы Балтийского флота "Александр Евланов" будет принят после прохождения испытаний.

Свое имя катер получил в честь выдающегося советского гидрографа, контр-адмирала гидрографического флота Александра Гавриловича Евланова, чьи исследования рельефа дна Индийского и Атлантического океанов до сих пор актуальны.

Справка "РГ"

Большой гидрографический катер проекта 23040Г имеет следующие характеристики: длина - 33,04 метра, ширина - 6,8 метра, осадка средняя - 1,6 метра, водоизмещение - 192,7 тонн, скорость - 12,7 узлов, мощность главных двигателей - 2х248 кВт.