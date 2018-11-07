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07.11.2018 14:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Будет ли ликвидирован городской Союз художников

Вернисаж или лавка
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7712 (249)
Ликвидировать Союз художников Санкт-Петербурга потребовал минюст. Основание - "существенные и неустранимые нарушения", которые обнаружила в этой некоммерческой организации проверка со стороны указанного ведомства. Вскоре после того, как с ее результатами было ознакомлено руководство творческого союза, минюст обратился с иском в суд, настаивая на ликвидации организации.

- Правда, Октябрьский суд вынес постановление об отказе, - сообщил журналистам председатель Союза художников Андрей Базанов. Однако назвать это окончательным итогом разразившегося скандала пока нельзя.

Фото: depositphotos.com
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- Не исключено, что минюст будет обжаловать решение первой судебной инстанции, - отмечает адвокат Союза художников Алексей Щеглов, - как это обычно и происходит в судебной практике такого рода.

Претензии минюста к Союзу художников касаются нескольких пунктов. Первый: проведение мероприятий за границами Санкт-Петербурга. Дело в том, что по уставу, принятому в середине 90-х годов, Санкт-Петербургский союз художников - региональная некоммерческая организация, а значит, по закону действовать она может только в пределах своего региона.

- По счастью, председатель Российского Союза художников Андрей Ковальчук написал письмо, где подтверждает, что в общероссийских выставках наши художники участвовали лишь как приглашенные экспоненты, а не как организаторы, - говорит Андрей Базанов.

Возможно, причина жестких мер кроется в другом: кому-то очень хочется выселить художников из здания, представляющего историческую ценность

Второе существенное нарушение - сдача в аренду имущества организации. Наличие "Арт-буфета" в здании на Большой Морской, 38, предоставление гостиничных услуг, создание "лавки художника", где мастера резца и кисти могут приобрести материалы, необходимые им для творчества, - все эти виды деятельности не соответствуют основным целям Союза, счел минюст.

Фото: Из архива Александры Назаровой
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Кроме того, по оценкам проверяющих, старый устав организации содержал нормы, которые являются дискриминационными для некоторых граждан: например, особые условия при вступлении и членстве в Союзе для иностранцев и лиц без гражданства. Не всегда вовремя - до 1 апреля - сдавалась в надзорные органы и финансовая отчетность.

Нарушением признан и тот факт, что прежний председатель Союза художников Александр Сайков одновременно возглавлял Выставочный центр СХ. Однако, по мнению адвоката, все эти грехи вовсе не являются "неустранимыми", как следует из формулировок проверки.

Выбран новый руководитель Союза, директором Выставочного центра назначен другой человек. Написан и принят новый устав, в который внесены нужные поправки.

Документ передан в минюст, однако пока неизвестно, будет ли он подписан. Что касается сдачи помещений Союза художников в аренду, то этот вопрос остается открытым.

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- Дело в том, что в законе нет четкого определения того, что является "деятельностью, соответствующей основным целям", - говорит Алексей Щеглов. - Скажем, торговля художественными материалами или организация буфета для сотрудников - это соответствует "основам деятельности" или нет? Вопрос дискуссионный.

Сегодня покрыть все траты на содержание здания на Большой Морской художникам удается только за счет коммерческой деятельности на вспомогательных площадях: работают скульптурный комбинат и багетная фабрика, какой-то доход приносят членские взносы.
Кстати, по словам Андрея Базанова, они в Союзе художников самые высокие по сравнению со всеми другими творческими союзами - 3200 рублей в год.

И все равно, даже при том, что Союз художников в Санкт-Петербурге объединяет порядка 4000 членов, покрыть этими деньгами расходы на содержание основного здания невозможно.

Если новый устав будет подписан минюстом, зарабатывать на аренде или коммерческих выставках СХ сможет на законных основаниях. Пока - нет.

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Андрей Базанов признает: далеко не всегда Союз художников аккуратно и тщательно выполнял все требования "буквы закона", поэтому претензии минюста вполне обоснованы.

Однако удивляет другое: почему сразу было решено подвергнуть художников высшей мере наказания? Базанов уверен: исправить положение можно.

Более того, СХ готов прислушаться к замечаниям и уже немало сделал для устранения ошибок. Возможно, причина жестких мер кроется в другом: кому-то очень хочется выселить художников из здания, представляющего существенную ценность? Впрочем, это - подчеркивает Андрей Базанов - только гипотезы.

Стоит напомнить, что здание, вокруг которого разгорелся скандал, на самом деле имеет богатую художественную историю. Еще в 1877 году по указу императора Александра II оно было отдано в полную собственность Обществу поощрения художеств, основанному в 1820 году. Здесь располагались художественные рисовальные школы, выставочные залы и помещения для различных собраний.

Что же ждет в перспективе нынешний СХ Санкт-Петербурга?

- В начале 2019 года в Москве ожидается общий съезд Союза художников, - говорит Андрей Базанов. - Скорее всего, он будет объединительным. Вполне возможно, что наша организация примет решение войти в состав общероссийского СХ на правах его регионального отделения.

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