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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ужин у гаражей

Инвалид-колясочник из Коми придумал проект помощи бездомным
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Житель Сыктывкара Илья Костин вошел в финал всероссийского конкурса "Премия МИРа"-2018. Он представлен в номинации "Вопреки". Инвалид-колясочник придумал проект "Сытый гражданин" по оказанию помощи бездомным и выдвинул инициативы по доступной городской среде.

Общероссийская молодежная общественная организация "МИР" уже семь лет проводит конкурс, победитель которого получает премию. Ее вручают за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. Люди, которые получили эту награду, на личном примере смогли доказать, что такие качества, как доброта, взаимопомощь и справедливость, по-прежнему актуальны.

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Все эти качества относятся и к Илье Костину. К примеру, один из его проектов - "Сытый гражданин" - направлен на помощь бездомным людям. Их как раз в районе улицы Ручейной, на которой проживает Костин, предостаточно. Сначала с горячими ужинами в места скопления бездомных отправился сам Илья. Еду для них готовила его жена. Потом их поддержали, и теперь уже стало традицией, что каждую субботу на площадке у гаражей общественники кормят людей без определенного места жительства. Предлагают горячее, овощи, хлеб, чай.

По словам Ильи Костина, в среднем собирается человек 20-25, и чем ближе к холодам, тем их больше. Бездомным оказывается и другая поддержка. Начинают, если есть такая потребность, с восстановления документов. К слову, паспорта уже получили три человека, после чего смогли обратиться за начислением пенсии. А еще бездомных временно регистрируют в Центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий.

Станет ли Илья Костин лауреатом "Премии МИРа"-2018, решат сами люди. Голосование за претендентов открыто

Все делается бесплатно - деньги на проект перечисляют неравнодушные жители Сыктывкара. Горожане также собирают средства личной гигиены, самые необходимые лекарства, одежду, обувь, теплые вещи. Работают волонтеры в тесном контакте с социальными службами Сыктывкара.

Последняя акция "Сытого гражданина" - сбор старых мобильных телефонов и зарядных устройств для все тех же бездомных. Как считают общественники, телефоны нужны для того, чтобы организаторам проекта иметь контакт с такими людьми, сообщать о решениях по их проблемам. Да и просто если тем понадобится позвонить в Скорую помощь, в пожарную команду или вызвать полицию.

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Другие проекты Ильи Костина связаны с улучшением жизни людей с инвалидностью. И самый главный - движение "Ручейная - наш общий дом". Илья - председатель его совета и председатель правозащитной организации людей с инвалидностью "Аппарель". Вместе с соратниками Илья уже не первый год старается обустроить свой отдаленный городской микрорайон. И соседи откликаются. Вместе проводят праздники, в том числе и свою Масленицу, строят детские площадки.

Теперь же общественники решили взяться и за доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Для них большая проблема попасть в магазины или кафе. И если в центре Сыктывкара для инвалидов созданы условия, то на таких улицах, как Ручейная, практически ничего не предусмотрено.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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