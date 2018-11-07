Исторический квартал в Гатчине оказался под угрозой уничтожения

Это место появилась на картах Гатчины в период с 1857-го по 1860 год, когда император Александр II перевел сюда из Петергофа царскую охоту. В Гатчине быстро обустроили псарню, поставили загоны для животных, конюшню. За охоту отвечали егеря, и именно для них в Гатчине и построили несколько десятков крепких деревянных домов. На каждом здании имелись таблички, указывающие на род занятия конкретного егеря, например главный ловчий.
Сама слобода 150 лет назад выглядела довольно весело: стены домов красили желтым, крышу - зеленым. Учитывая, что строился комплекс для служащих императора, над зданиями потрудились на славу, каждый дом был украшен замысловатой резьбой.После революции весь комплекс для императорской охоты был закрыт, а Егерская слобода превратилась в обычный жилой квартал и погрязла в коммунальных проблемах. Многие дома в последний раз видели капитальный ремонт фасада в 1906 году.
В 80-е краеведы Гатчины стали обращаться во все инстанции и просить сохранить слободу. Тогда же появился проект туристского комплекса, который рассказывал бы путешественникам о царской охоте и Егерской слободе. Часть домов собирались отдать под музеи, в нескольких - обустроить гостиницы и кафетерии.
В конце 1988 года комплекс из 19 жилых домов на улице Комсомольцев-Подпольщиков взяли под охрану, а в 2012 году Егерская слобода была признана объектом культурного наследия регионального значения. Правда, туркомплекса здесь так и не появилось.
- Мы живем в ожидании или сноса, или расселения уже несколько лет, - говорит жительница одного из домов Егерской слободы Инна Калитина. - Периодически приходят какие-то люди, говорят, что мы не имеем права сами ничего ремонтировать, хорошо хоть водопровод и канализацию успели провести, а то и это бы запретили.
Местные жители в этой истории оказались между двух огней.
В девяностые годы, когда началась основная волна приватизации, большая часть домов была приватизирована. Сейчас, по оценкам комитета по культуре Ленинградской области, в муниципальной собственности осталось четыре дома и 23 квартиры. То есть многие здания частично принадлежат муниципалитету, частично - собственникам. При этом дома, находящиеся в частной собственности, воспринимаются как обычный частный сектор.
Соответственно, все заботы по их сохранению должны брать на себя жители.
- Если кто-то из жильцов захочет обшить дом сайдингом или поменять окна на пластиковые, мы не можем вмешиваться, ведь это частная собственность, - констатирует Мария Герман, официальный представитель администрации Гатчинского района.
И постепенно исторические элементы теряются. Больше половины домов уже лишилось уникальной резьбы на фасадах.
С другой стороны, как сообщили "РГ" в комитете по культуре, сама территория охранный статус имеет. В частности, здесь запрещено строительство новых зданий, надстройка дополнительных этажей или другое изменение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных или мелиоративных работ. Также участок слободы ограничен двухсотметровой защитной зоной, где запрещено высотное строительство. Но все это сами дома опять же не затрагивают.
- Никаких обременений по факту не существует. Обременения разрабатываются для каждого конкретного объекта культурного наследия, и, вполне возможно, в свое время у кого-то просто руки не дошли их разработать, - говорит гатчинский краевед Ксения Мариенбургская.
У краеведов с местными жителями отношения не складываются. Защитники исторического наследия обращают внимание, что местные жители, делая ремонт, лишают здания исторических элементов. Последние же считают, что они не могут жить в тех же условиях, что были созданы здесь 150 лет назад.
Краеведы недвусмысленно намекают муниципалам, что район мог бы и выкупать квартиры в слободе, которые время от времени выставляются на продажу, и таким образом можно было бы со временем перевести все дома в госсобственность и реализовать проект туристического комплекса. Муниципалитет приобретать такие квартиры не готов.
Как сообщили "РГ" в комитете по культуре, инвесторов, готовых заниматься слободой, тоже нет. Единственный объект, по которому достигнут относительный компромисс, - это дом № 19 на улице Комсомольцев-Подпольщиков. Здесь несколько лет назад произошел пожар, и само здание официально находится в аварийном состоянии. У половины дома есть один собственник, местонахождение которого неизвестно ни чиновникам, ни краеведам, другая часть дома принадлежит муниципалитету.
Сейчас администрация Гатчины намерена добиться передачи всего здания в муниципальную собственность, чтобы потом открыть там музей. Краеведы эту идею обеими руками поддерживают, но неофициально говорят, что о музее в 19-м доме на улице Комсомольцев-Подпольщиков говорилось еще тридцать лет назад, с тех пор здание успело прийти в аварийное состояние, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Константин Иванов, заместитель председателя Гатчинского отделения ВООПиК:
- Скорее всего, мы окончательно потеряем этот ансамбль. Попытки энтузиастов музеефицировать некоторые здания и помещения упираются в отсутствие финансов и юридические тонкости. Даже на частную собственность распространяются обременения, обозначенные законом. Задача муниципалов - исполнять закон и работать адресно с владельцами. Были хорошие возможности расселить некоторые здания, что-то и сейчас можно выкупить у владельцев, но муниципалы ничего делать не будут.