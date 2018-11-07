Исторический квартал в Гатчине оказался под угрозой уничтожения

В центре Гатчины есть особое место, называемое Егерской слободой. Несколько десятков массивных деревянных домов были выстроены более 150 лет назад. На них сохранились резные наличники, на чердачных окнах остались кокошники. Внутри зданий кое-где есть резные лестницы с уникальными балясинами. В общем, Егерская слобода — это редкий, дошедший до наших дней комплекс деревянного зодчества. Правда, сохранились дома скорее не благодаря, а вопреки. Сейчас они медленно, но верно теряют свой исторический облик, многие вовсе разрушаются, и экскурсионные бюро постепенно вычеркивают слободу из маршрутов примечательных мест.

Это место появилась на картах Гатчины в период с 1857-го по 1860 год, когда император Александр II перевел сюда из Петергофа царскую охоту. В Гатчине быстро обустроили псарню, поставили загоны для животных, конюшню. За охоту отвечали егеря, и именно для них в Гатчине и построили несколько десятков крепких деревянных домов. На каждом здании имелись таблички, указывающие на род занятия конкретного егеря, например главный ловчий.

Сама слобода 150 лет назад выглядела довольно весело: стены домов красили желтым, крышу - зеленым. Учитывая, что строился комплекс для служащих императора, над зданиями потрудились на славу, каждый дом был украшен замысловатой резьбой.После революции весь комплекс для императорской охоты был закрыт, а Егерская слобода превратилась в обычный жилой квартал и погрязла в коммунальных проблемах. Многие дома в последний раз видели капитальный ремонт фасада в 1906 году.

В 80-е краеведы Гатчины стали обращаться во все инстанции и просить сохранить слободу. Тогда же появился проект туристского комплекса, который рассказывал бы путешественникам о царской охоте и Егерской слободе. Часть домов собирались отдать под музеи, в нескольких - обустроить гостиницы и кафетерии.

В конце 1988 года комплекс из 19 жилых домов на улице Комсомольцев-Подпольщиков взяли под охрану, а в 2012 году Егерская слобода была признана объектом культурного наследия регионального значения. Правда, туркомплекса здесь так и не появилось.

- Мы живем в ожидании или сноса, или расселения уже несколько лет, - говорит жительница одного из домов Егерской слободы Инна Калитина. - Периодически приходят какие-то люди, говорят, что мы не имеем права сами ничего ремонтировать, хорошо хоть водопровод и канализацию успели провести, а то и это бы запретили.

Были хорошие возможности расселить некоторые здания, что-то и сейчас можно выкупить у владельцев, но муниципалы ничего делать не будут

Местные жители в этой истории оказались между двух огней.

В девяностые годы, когда началась основная волна приватизации, большая часть домов была приватизирована. Сейчас, по оценкам комитета по культуре Ленинградской области, в муниципальной собственности осталось четыре дома и 23 квартиры. То есть многие здания частично принадлежат муниципалитету, частично - собственникам. При этом дома, находящиеся в частной собственности, воспринимаются как обычный частный сектор.

Соответственно, все заботы по их сохранению должны брать на себя жители.

- Если кто-то из жильцов захочет обшить дом сайдингом или поменять окна на пластиковые, мы не можем вмешиваться, ведь это частная собственность, - констатирует Мария Герман, официальный представитель администрации Гатчинского района.

И постепенно исторические элементы теряются. Больше половины домов уже лишилось уникальной резьбы на фасадах.

С другой стороны, как сообщили "РГ" в комитете по культуре, сама территория охранный статус имеет. В частности, здесь запрещено строительство новых зданий, надстройка дополнительных этажей или другое изменение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных или мелиоративных работ. Также участок слободы ограничен двухсотметровой защитной зоной, где запрещено высотное строительство. Но все это сами дома опять же не затрагивают.

- Никаких обременений по факту не существует. Обременения разрабатываются для каждого конкретного объекта культурного наследия, и, вполне возможно, в свое время у кого-то просто руки не дошли их разработать, - говорит гатчинский краевед Ксения Мариенбургская.

У краеведов с местными жителями отношения не складываются. Защитники исторического наследия обращают внимание, что местные жители, делая ремонт, лишают здания исторических элементов. Последние же считают, что они не могут жить в тех же условиях, что были созданы здесь 150 лет назад.

Краеведы недвусмысленно намекают муниципалам, что район мог бы и выкупать квартиры в слободе, которые время от времени выставляются на продажу, и таким образом можно было бы со временем перевести все дома в госсобственность и реализовать проект туристического комплекса. Муниципалитет приобретать такие квартиры не готов.

Как сообщили "РГ" в комитете по культуре, инвесторов, готовых заниматься слободой, тоже нет. Единственный объект, по которому достигнут относительный компромисс, - это дом № 19 на улице Комсомольцев-Подпольщиков. Здесь несколько лет назад произошел пожар, и само здание официально находится в аварийном состоянии. У половины дома есть один собственник, местонахождение которого неизвестно ни чиновникам, ни краеведам, другая часть дома принадлежит муниципалитету.

Сейчас администрация Гатчины намерена добиться передачи всего здания в муниципальную собственность, чтобы потом открыть там музей. Краеведы эту идею обеими руками поддерживают, но неофициально говорят, что о музее в 19-м доме на улице Комсомольцев-Подпольщиков говорилось еще тридцать лет назад, с тех пор здание успело прийти в аварийное состояние, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Прямая речь

Константин Иванов, заместитель председателя Гатчинского отделения ВООПиК:

- Скорее всего, мы окончательно потеряем этот ансамбль. Попытки энтузиастов музеефицировать некоторые здания и помещения упираются в отсутствие финансов и юридические тонкости. Даже на частную собственность распространяются обременения, обозначенные законом. Задача муниципалов - исполнять закон и работать адресно с владельцами. Были хорошие возможности расселить некоторые здания, что-то и сейчас можно выкупить у владельцев, но муниципалы ничего делать не будут.