Как не стать обманутым дольщиком

Сегодняшние претензии граждан к застройщикам можно разделить на две большие категории - несоблюдение сроков передачи квартир участникам долевого строительства и качество строительства, отмечает Олег Островский, сопредседатель конкурса "Доверие потребителя", который проходит сейчас в Петербурге.

- Зачастую, не оценив причины возникших трудностей, дольщики буквально заваливают исками строительные компании, создавая серьезные проблемы в завершении строительства, - говорит эксперт. - Дела в судах дольщики выигрывают, но ни денег своих, ни квартир получить в результате не могут.

К сожалению, многие из специализирующихся в этой сфере юридических компаний преследуют собственные цели, не разъясняя участникам долевого строительства последствия принимаемых решений.

Как же следует вести себя дольщику, чтобы процесс строительства жилья привел к желаемому результату?

- Вступившие в силу с 1 июля 2018 года изменения в 214-ый Федеральный закон обязывают надзорные органы незамедлительно реагировать на нарушение застройщиками более чем на полгода сроков передачи квартир участникам долевого строительства и направлять соответствующие уведомления в регистрирующие органы, - подчеркивает Светлана Пчелкина, начальник управления контроля и надзора в области долевого строительства комитета по строительству. - А те, в свою очередь, обязаны вынести решение о приостановке регистрации по данному объекту новых договоров участия в долевом строительстве.

Таким образом, от проблем страхуются хотя бы следующие очереди покупателей жилья, нарушается действие "строительной пирамиды". Сегодня в список застройщиков-нарушителей в Санкт-Петербурге внесены 31 застройщик и 39 объектов. Но это не значит, что строительство на их объектах должно полностью остановиться.

Девелоперы могут использовать собственные средства, привлекать деньги инвесторов и кредиты. Кроме того, у них есть возможность заключить со всеми дольщиками дополнительные соглашения о новых сроках передачи им квартир, и тогда регистрация новых ДДУ будет возобновлена.

Чиновники отмечают: с 1 июля 2018 года предъявляются более жесткие требования к выдаче заключений о соответствии застройщика и его проектной декларации требованиям 214-ФЗ. Оно не будет выдано, если застройщик или его дочерние общества в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, нарушили более чем на три месяца срок ввода объектов в эксплуатацию. Это избавит рынок от появления новых недобросовестных застройщиков.

Девелоперы, в свою очередь, сходятся во мнении: большинство проблем, которые возникают у участников долевого строительства, могут быть решены в досудебном порядке. Для этого надо стараться найти индивидуальный подход к каждому дольщику, не обманывать его, а иметь желание услышать и понять его проблемы, вовремя устранить собственные недоработки.