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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ошибки в смете

Карелия выполнила ФЦП по подготовке к столетию региона на 5,4 процента
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
В Законодательном собрании Карелии говорили о промежуточных итогах выполнения федеральной целевой программы по подготовке празднования столетия республики. И выяснилось, что мероприятия выполнены всего на 5,4 процента.

Юбилей будет отмечаться в 2020 году. В июне 2016-го правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую программу по развитию региона с перечислением 15 миллиардов рублей. Из бюджета республики предполагалось выделить еще 1,4 миллиарда.

Фото: Пресс-служба УФССП по Карелии
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Планировали, что финансирование программы начнется с 2016-го. В этом же году должны были перечислить первые три миллиарда, еще 469 миллионов вложила бы республика. Кроме того, она собиралась привлечь и 34,3 миллиарда частных инвестиций. Все эти деньги расписали и должны были потратить на юбилейные мероприятия, которые включают 84 пункта и охватывают все направления социально-экономического развития. Однако в федеральный бюджет 2016 года Карелия не попала.

И вот теперь выясняется, сделано очень мало, и денег практически ни на что нет. В чем причина?

- В задержке разработки проектно-сметной документации тех объектов, которые были включены в федеральную целевую программу, - сказал на встрече с депутатами Законодательного собрания Карелии заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, входящий в госкомиссию по подготовке празднования юбилея. - Все это может привести к срыву сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Срыв исполнения эксперты объясняют задержкой разработки проектно-сметной документации тех объектов, которые были включены в федеральную целевую программу

Он имел в виду в первую очередь индустриальный парк в моногороде Надвоицы. Под него выделили 15 гектаров, утвердили пять видов экономической деятельности, которой здесь намерены заниматься. Но никаких предприятий там не открыли. Бизнес не пошел. Обратила на это внимание и Счетная палата РФ, проверившая эффективность реализации в 2016-2017 годах приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов". В качестве примера назвала Карелию. Здесь не выполнили планы по привлечению инвесторов при возведении объектов промышленного парка в моногороде Надвоицы. Поэтому с правительством республики расторгли соглашение.

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Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов ответил, что решение о строительстве промышленной площадки в поселке Надвоицы было принято в 2015 году предыдущими властями. Причина невыполнения обязательств - недостаточно удобное расположение будущего парка и логистические проблемы. Это и повлияло на отказ первоначально заявившихся резидентов построить здесь новые предприятия.

Второй важный объект - реконструкция аэропорта. Проект по его модернизации реализуется по подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Здесь уже смонтировали новую радиолокационную систему, осветили перрон, ввели очистные сооружения и аварийно-спасательную станцию.

Осталось построить аэровокзальный комплекс. Для этого еще в 2015-м заключили соглашение о сотрудничестве с известным российским аэропортовым холдингом. Но возводить объект так до сих пор и не начали. Мало того, новые власти Карелии заговорили о том, что проект уже устарел. Хотя на него и экспертизу потратили 26,5 миллиона рублей частного инвестора.

На 2018-2019 годы федеральное правительство готово выделить 947,8 миллиона рублей на реконструкцию аэровокзала и инженерных сетей. Распоряжение издали в марте, а конкурсы объявили лишь в июне-июле. Как добавил заместитель секретаря Совбеза РФ, было понятно, что освоения средств в этом году не будет. Ситуацию спасли, переведя финансирование на будущий год.

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Чиновники Карелии на встрече в Законодательном собрании в оправдание заявили, что деньги в республику довели лишь в сентябре, а проектно-сметная документация требовала корректировки. Выделили дополнительные средства на ее доработку.

Как сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, согласительная комиссия под руководством заместителя председателя правительства России Виталия Мутко утвердила изменения в федеральную целевую программу по развитию республики до 2020 года.

- С учетом большого количества недостатков, выявленных в проектно-сметной документации, разработанной в прежние годы, решили заменить ряд объектов на более значимые и крупные с разработкой по ним новой качественной проектно-сметной документации, - отметила пресс-секретарь.

Успеют ли все сделать за оставшиеся два года, никто не комментирует. Сам же глава республики в соцсетях заявил, что "очень жаль потерянного времени в 2015-2017 годах, когда программа существовала только на бумаге и не была должным образом проработана. При этом реальное финансирование программы также не было обеспечено".

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