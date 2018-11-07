Кержаков обжаловал решение суда о проживании его сына с матерью

Футболист Александр Кержаков подал частную жалобу на решение Петроградского районного суда, который определил, что в период бракоразводного процесса с супругой, сын спортсмена будет жить со своей матерью.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в жалобе в Санкт-Петербургский городской суд футболист попросил отменить решение Петроградского райсуда и определить место жительства сына с ним.

Напомним, бракоразводный процесс начался 23 октября. Заявление на расторжение брака подала Милана Тюльпанова, его жена.

Дочь сенатора и известный футболист поженились в 2015-м году. Для спортсмена это второй брак. Весной пара объявила о разводе.

Дело рассматривается через суд, чтобы установить место проживания ребенка и размер алиментов.