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Проект: В регионах

Локализация: точки роста

Малый бизнес региона наращивает поставки для автопроизводства
Текст: Олег Звонков (Калининград)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
По прогнозу министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, в 2019 году в регионе ожидается рост промышленного производства от 2,3 до 8,4 процента. Это связано как с появлением новых предприятий - резидентов Особой экономической зоны, так и с расширением объемов выпускаемой продукции уже действующих компаний.

Как подчеркнул министр промышленности области Дмитрий Кусков, выступая на заседании областного правительства с докладом о прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие три года, показатель роста производства зависит в первую очередь от состояния дел в обрабатывающей промышленности. Ее доля в общем объеме выпускаемой продукции составляет более 90 процентов.

Наибольший вклад принадлежит автомобилестроению - 46,3 процента. Иначе говоря, заводу АВТОТОР, который является единственным автомобилестроительным предприятием в Калининградской области. На него у министерства промышленности особые виды. По прогнозу ведомства, компания намерена обеспечить максимальный прирост темпов объема производства в 2019-2020 годах. Причем с использованием более "глубоких" технологий.

Речь идет о так называемой локализации производства, когда все большую долю в конечном продукте составляют комплектующие, выпущенные на российских предприятиях. Это стратегическая линия федерального правительства, направленная на загрузку отечественной промышленности.

Все большую долю в конечном продукте автоконцерна составляют комплектующие местного производства

В Калининградской области созданы и успешно действуют ряд предприятий, производящих комплектующие для АВТОТОР. В частности, это компания Youngsan, представляющая капитал Республики Корея. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: автокресла, стекла, компоненты системы выхлопа автомобилей. В ближайшее время, как сообщил генеральный директор компании Квак Донгсеок, будет освоено производство автомобильных бамперов, а также электропроводки.

Компания Youngsan, основанная в марте 2014 года, является резидентом Особой экономической зоны. В прошлом году ее объемы производства составили 1,105 миллиарда рублей. По итогам 2018 года ожидается прирост в 10 процентов. Общий размер инвестиций в экономику региона до 2017 года превысил 120 миллионов рублей. В связи с расширением объемов производства до конца 2018 года будет вложено еще 260 миллионов рублей.

О масштабности планов компании говорит хотя бы тот факт, что если сейчас площадь производственных помещений Youngsan составляет 6 тысяч квадратных метров, то в 2019 году планируется занять уже 17 тысяч. На предприятии трудятся 60 человек, это как корейские специалисты, так и калининградцы. В будущем году предполагается расширение штата до 100 человек.

- Мы располагаем всем необходимым оборудованием для выпуска продукции, - отметил Квак Донгсеок. - Компоненты для выхлопных систем производятся с использованием роботизированного комплекса по сварке и проверке. В ближайшее время будет смонтирована и запущена в эксплуатацию инжекционно-литьевая машина для выпуска бамперов.

Сейчас компания Youngsan производит комплектующие для двух моделей автомобилей, выпускаемых на АВТОТОР, - KIA Cerato и KIA Sorento. В будущем году планируются поставки и для других моделей. Необходимо отметить, что АВТОТОР давно освоил сварку и окраску кузовов для автомобилей KIA, а с 2017 года производит по полному циклу еще и коммерческие автомобили Hyundai. Для этого введен в эксплуатацию новый цех сварки, модернизированы линия окраски и сборочный цех. В перспективе планируется освоить выпуск по полному циклу всего модельного ряда грузовиков.

В настоящее время прорабатывается проект сварки и окраски не только кабин, но и рам для грузовиков. АВТОТОР совместно со своим партнером - калининградской компанией "Грюнвальд" предложил концерну Hyundai принципиально новый способ окраски рамы. Корейские специалисты полгода тестировали опытные образцы и согласовали технологию, которая обеспечивает высокую степень антикоррозийной защиты.

Большие перспективы для развития локализации предприятие видит и в производстве различных типов надстроек, которые устанавливаются на выпускаемые здесь грузовики. Одним из партнеров автопроизводителя в этом направлении является калининградская компания "Гефест". На сегодня освоено производство свыше 30 типов надстроек различного назначения. Это автогидроподъемники, бетононасосы, фургоны, краноманипуляторные установки, бортовые платформы, рефрижераторы и другие. Надстройки выпускаются в соответствии с требованиями заказчика. Комплектующие для производства поставляются предприятиями как из области, так и из других регионов России.

В настоящее время еще несколько предприятий региона, в том числе представляющие малый и средний бизнес, рассматривают возможность поставлять комплектующие на АВТОТОР. Кроме того, завод уже давно внедрил практику заказа тех или иных работ и услуг, а также товаров на основе тендеров, в которых может принять участие любой желающий.

- Для нас очень важна кооперация с калининградскими компаниями. Это позволит местным предприятиям получить гарантированный рынок сбыта, освоить выпуск новой продукции, создать рабочие места, что оказывает положительное воздействие на экономику региона в целом, - подчеркнул председатель совета директоров ООО "АВТОТОР Холдинг" Валерий Горбунов. •

Кстати

Потенциальным поставщиком АВТОТОР в ближайшее время планирует стать еще одна калининградская компания - ООО "Мотрекс Клд". Это также фирма с капиталом Республики Корея. Компания прошла регистрацию в качестве юридического лица и намерена претендовать на получение статуса резидента ОЭЗ. По информации представителей компании, объем ее инвестиций в Калининградскую область - 800 тысяч долларов США. "Мотрекс Клд" займется производством систем навигации и кондиционирования для автомобилей.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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