На Вологодчине запустили программу "Земельный сертификат"

В Вологодской области запущен проект "Земельный сертификат", направленный на поддержку многодетных семей.

Право на единовременную выплату получают граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Исходя из средней кадастровой стоимости одного квадратного метра земельных участков для ИЖС была определена сумма единовременной выплаты - 223,4 тысячи рублей.

Как пояснил заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак, "выплата может быть направлена на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату цены договора участия в долевом строительстве".

В проекте областного бюджета на 2019 год уже запланированы почти 400 миллионов рублей на обеспечение "земельных сертификатов", что позволит получить указанную выплату более чем 1700 вологодским семьям. Реализацией проекта займутся специалисты департамента имущественных отношений области, а представители органов местного самоуправления должны будут уведомлять семьи о возможности получения выплаты.

Право на выплату получают семьи с тремя и более детьми, состоящие на учете на получение в собственность бесплатного земельного участка для строительства

Основой для проекта стали результаты социологического исследования, которое проводилось в Вологде, Череповце и крупных районах области. В ходе опроса были выбраны 1000 многодетных семей, 82 процента из которых заявили, что хотели бы получить "земельный сертификат" вместо земельного участка. Оставшиеся 18 процентов рассматривают возможность продажи полученного земельного участка.