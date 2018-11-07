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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самым качественным отдыхом

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Ленинградская область вошла в пятерку регионов, где предоставляется самый качественный сервис в гостиницах и в арендованных квартирах, сообщает сервис бронирования Tvil.ru со ссылкой на собственное исследование.

Фото: depositphotos.com
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Опросы туристов проводились в соцсетях сервиса. За Ленинградскую область проголосовали 17 процентов респондентов.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край, получивший 37 процентов голосов, на втором месте Крым и Севастополь, набравшие 20 процентов голосов.

Также в пятерке лидеров оказались Алтайский край (11 процентов голосов) и Московская область, гостиницы которой позитивно оценили 9 процентов респондентов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Сибирь СЗФО Ленинградская область ЦФО Московская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым
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