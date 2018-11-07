Названы регионы с самым качественным отдыхом

Ленинградская область вошла в пятерку регионов, где предоставляется самый качественный сервис в гостиницах и в арендованных квартирах, сообщает сервис бронирования Tvil.ru со ссылкой на собственное исследование.

Опросы туристов проводились в соцсетях сервиса. За Ленинградскую область проголосовали 17 процентов респондентов.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край, получивший 37 процентов голосов, на втором месте Крым и Севастополь, набравшие 20 процентов голосов.

Также в пятерке лидеров оказались Алтайский край (11 процентов голосов) и Московская область, гостиницы которой позитивно оценили 9 процентов респондентов.