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07.11.2018 09:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Амдерма ждет молоко и картошку

Жители отдаленного поселка в НАО остались без свежих продуктов из-за шторма
Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
Больше трех недель жители поселка Амдерма на севере Ненецкого автономного округа вынуждены были сидеть на "бакалейной диете", которая включает в себя только крупы, макароны и консервы. Судно, которое должно было доставить продукты в поселок, попало в шторм и не смогло добраться до Амдермы.

В итоге картошку и молочные продукты жителям привезли авиацией. Себестоимость доставки по воздуху одного килограмма груза из Нарьян-Мара, расположенного в 422 километрах от Амдермы, составляет 295 рублей. Свежие продукты жители раскупили в тот же вечер, ведь, когда придет следующий борт с продовольствием, люди не знают.

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В поселке есть четыре точки типа "сельпо". Предпринимателям доставку продукции субсидируют из местного бюджета, окружная казна оплачивает 95 процентов от всех логистических расходов.

Правда, история, приключившаяся с доставкой продуктов в Амдерму, показала, что система в автоматическом режиме не работает.

Михаил Ферин, и. о. руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, объясняет случившееся сложной практикой отношений между малым бизнесом и объединенным авиаотрядом.

Дело в том, что при заказе рейса в отдаленный поселок авиаотряд просит предоплату, а предприниматели получают субсидию из окружного бюджета уже постфактум. Таким образом, бизнесу нужно постоянно иметь в запасе крупную сумму денег, чтобы в любой момент можно было обратиться в авиаотряд.

Несколько лет назад уже был случай, когда груз, доставленный по морю, оказался в прямом смысле слова замороженным

Однако в Амдерме и в других поселках Ненецкого автономного округа торговлей занимается даже не малый, а микробизнес. В населенных пунктах мало жителей, ретейл не пришел даже в Нарьян-Мар, не говоря уже о селах. Торговлей занимаются местные жители, которые заказывают с оптовых баз Нарьян-Мара, Воркуты или Усинска небольшие партии продуктов и живут за счет комиссии.

Какой "северный" стаж нужен маме двоих детей для досрочной пенсии

Свободных средств, чтобы внести предоплату за авиадоставку, у предпринимателей просто нет. Заложниками всей этой ситуации оказались рядовые жители отдаленных поселков. Ситуацию со снабжением Амдермы решили в ручном режиме - авиаотряд согласился на рассрочку платежа. Правда, доставлять грузы малой авиацией придется еще несколько раз, вопрос, как будут дальше расплачиваться предприниматели за продукты, пока завис в воздухе.

Между тем, по данным окружного правительства, основное количество продуктов на зиму поселок должен был получить в рамках традиционного северного завоза по морю. Судно, груженное 24 тоннами провианта, вышло из Архангельска еще 6 октября, но до Амдермы, расположенной на побережье Карского моря, так и не добралось. В момент написания материала корабль был до сих пор в пути.

Фото: depositphotos.com
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Местные жители, да и чиновники из окружного департамента природных ресурсов, опасаются, что к моменту, когда судно все же дойдет до пункта назначения, продукты могут попросту испортиться. Несколько лет назад в Амдерме уже был случай, когда груз, доставленный по морю, оказался в прямом смысле замороженным.

После того как о ситуации, в которой оказались жители Амдермы, узнали по всей стране, представители муниципалитета собрали сельчан в местном клубе и пообещали, что вопрос со снабжением территории наладится и теперь свежее молоко люди будут получать раз в две недели. Амдерминцы встретили эту новость аплодисментами. Но пока вопрос с получением продуктов первой необходимости жители решают самостоятельно. Дважды в неделю в поселок прибывает транзитный рейс из Нарьян-Мара. И жители поселка просят своих соседей, которые сами летят или ждут гостей, закупить им в столице хоть каких-нибудь продуктов.

Кстати

В 2018 году из бюджета НАО выделено 12 миллионов рублей на субсидирование перевозок продуктов в отдаленные населенные пункты региона. Помимо Амдермы, в их число входят поселки Варнек и Бугрино.
Субсидируется доставка только социальных продуктов. В перечне 18 наименований: молоко, масло, кефир, сыр, свежие овощи и фрукты, колбасные изделия.

Справка РГ
Поселок Амдерма был основан в 1933 году после того, как на побережье Карского моря нашли месторождения флюорита, фторида кальция. Это довольно редкий минерал, который используется в металлургии, производстве оптики, керамики, также его раньше применяли для создания танковой брони. До начала 30-х СССР импортировал флюорит, и обнаружение месторождения на побережье Карского моря у речки Амдерминки позволило отказаться от поставок из других стран.

С конца 80-х флюорит в Амдерме не добывается, рудник закрыт. Ежегодно ведутся разговоры о том, что Амдерма может стать базой для рабочих, которые будут разрабатывать Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию, но пока осваиваются более южные районы.
Население Амдермы за последние 30 лет сократилось в десять раз, по переписи 2017 года в поселке оказались прописаны 577 человек.

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