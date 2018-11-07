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07.11.2018 13:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Работа карельского фотографа победила в фотоконкурсе дикой природы

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Международное жюри оценило работы фотографа из серии "Самый северный курорт планеты". Фото: Илья Тимин Международное жюри оценило работы фотографа из серии "Самый северный курорт планеты". Фото: Илья Тимин
Международное жюри оценило работы фотографа из серии "Самый северный курорт планеты". Фото: Илья Тимин

Работа фотографа из Петрозаводска Ильи Тимина победила в престижном международном фотоконкурсе дикой природы "Золотая черепаха-2018" в номинации "Новые технологии в съемке дикой природы".

Фото: goldenturtlefest.ru
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"Золотая черепаха" - это крупнейший интерактивный фестиваль дикой природы, который объединяет фотохудожников из разных стран. В этом году в конкурсе участвовали 2300 фотографов дикой природы из 110 стран.

Илья Тимин свой победный снимок сделал в экспедиции ассоциации "Морское наследие России" на Земле Франца-Иосифа, это архипелаг в Северном Ледовитом океане.

Его фотография, а также работы других победителей представлены на выставке в Центральном доме художника в Москве.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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