Работа карельского фотографа победила в фотоконкурсе дикой природы

Работа фотографа из Петрозаводска Ильи Тимина победила в престижном международном фотоконкурсе дикой природы "Золотая черепаха-2018" в номинации "Новые технологии в съемке дикой природы".

"Золотая черепаха" - это крупнейший интерактивный фестиваль дикой природы, который объединяет фотохудожников из разных стран. В этом году в конкурсе участвовали 2300 фотографов дикой природы из 110 стран.

Илья Тимин свой победный снимок сделал в экспедиции ассоциации "Морское наследие России" на Земле Франца-Иосифа, это архипелаг в Северном Ледовитом океане.

Его фотография, а также работы других победителей представлены на выставке в Центральном доме художника в Москве.