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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без просвета

В Заполярье из-за низкого качества сетевой воды, используемой для отопления, растет число жалоб
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
Вхождение Заполярья в нынешний отопительный сезон оказалось непростым. На 15 октября в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Мурманской области поступили 1662 жалобы - на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. И многие жалобы связаны с тем, что в квартирах жильцов батареи греют слишком слабо. По мнению экспертов, одна из главных причин - низкое качество сетевой воды, подаваемой из котельных, которая засоряет внутридомовые отопительные коммуникации и оборудование.

Тепловые трудности

Трудности с запуском и регулировкой отопления связаны как с просчетами управляющих компаний, так и с действиями самих жильцов, отмечает начальник ГЖИ Алена Кузнецова.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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По ее словам, жильцы верхних этажей не пускают сотрудников управляющих компаний в квартиры для устранения воздушных пробок в стояках отопления. В ряде случаев проблемы возникли из-за самовольного переноса стояков отопления и установки на них запорных кранов.

- Есть сложности не только с запуском отопления, но и с регулировкой системы теплоснабжения внутри дома, - добавила Алена Кузнецова. - Например, из Североморска к нам поступил ряд обращений о низкой температуре горячей воды в некоторых домах на улице Сизова после проведенных работ по установке дроссельных шайб. Данной проблемой ранее занималась администрация ЗАТО совместно с ресурсоснабжающей и управляющей организациями.

Но, помимо нерадивых жилищников и упрямых жильцов, есть еще одна проблема - теплоноситель низкого качества, который засоряет внутридомовые отопительные системы и оборудование. Проще говоря, котельные подают в дома слишком грязную воду. Из нее выделяется осадок, оседающий на внутренних поверхностях труб и теплообменников.

Из слишком грязной воды выделяется осадок, оседающий на внутренних поверхностях труб и теплообменников. Этот осадок уменьшает теплоотдачу

Толстый слой осадка уменьшает просвет труб и ухудшает теплоотдачу. Иногда при замене старой стальной отопительной разводки на новую - из меди, полипропилена или металлопластика - выясняется, что большая часть просвета стальной трубы перекрыта осадком. Это всегда было для Мурманска большой проблемой, особенно для жителей Ленинского округа, где из кранов нередко идет желтоватая горячая вода с неприятным запахом.

Фото: Юрий Крылов/РИА Новости
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Например, в 2017 году около 30 процентов жалоб граждан, направленных в Роспотребнадзор, касались нарушения санитарного законодательства, и почти 20 процентов из этого числа - жалобы на низкое качество горячей воды.

- Качество воды в Ленинском округе областного центра - действительно серьезная проблема, - соглашается Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска. - Но цена ее решения - несколько миллиардов рублей. Нам необходима помощь в финансировании, город не сможет самостоятельно потянуть такие расходы.

В Кировске дело дошло до того, что из кранов текла вода, по цвету напоминающая чернила. Из-за этого в 2013 году городским властям даже пришлось временно закрыть городской бассейн. С тех пор ситуация, в принципе, нормализовалась, но горячая вода в Кировске по-прежнему сильно попахивает.

Фильтруйте!

Свежий и курьезный пример - ситуация, в которой оказались жильцы дома N 4 на улице Овчинникова в поселке Мурмаши.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Система отопления дома прошла всю подготовку к отопительному сезону и была принята комиссией. Но когда пришло время подавать в дом тепло, произошла задержка. До того как заполнить систему отопления сетевой водой из котельной, управляющая компания взяла пробы этой воды на лабораторный анализ. Проба на вводе в дом показала, что содержание окислов железа в воде превышает норму в 7,5 раза. При этом в пробе, взятой на выходе из дома, оказалось всего лишь 0,32 миллиграмма на литр при норме в 0,5 миллиграмма. Оказалось, что сетевую воду фильтрует не теплоснабжающая организация, хотя именно ей положено это делать, а сам дом. Железо остается на поверхностях элементов внутридомовой системы, снижая эффективность и продолжительность ее работы. При этом система горячего водоснабжения квартир в доме работала, а вода в эту систему шла из того же источника, что и теплоноситель.

По словам председателя "Союза объединений собственников жилья" Мурманской области Игоря Буренко, теплоэнергетики чаще всего упрекают в недоработках управляющие компании. Мол, внутридомовую систему плохо промыли, оттого и вода грязная. Но, как свидетельствует ситуация с домом в Мурмашах, свежепромытая система отопления в жилой многоэтажке вновь забивается грязью из теплоносителя. А во время ремонта магистральных теплосетей и котельных в трубы с горячей водой попадают такие фракции взвешенных частиц, которые причиняют весьма ощутимый ущерб теплооборудованию в жилых домах. Но ресурсники не несут за это никакой ответственности.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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"РГ" уже приводила мнения экспертов, согласно которым проблему грязной горячей воды в домах может решить переход на закрытую схему горячего водоснабжения.

Напомним, сегодня в подавляющем большинстве домов Мурманской области используется открытая система горячего водоснабжения. Речь идет о системе, при которой горячая вода из котельной идет одновременно и в краны, и в систему отопления. Проходя по изношенным сетям, она вбирает в себя немало грязи. Чем длиннее путь воды до стенки дома, тем грязнее она становится. Альтернатива открытой системе ГВС - закрытая система, вводить которую требует федеральное законодательство. В этом случае горячая вода, поступающая в краны квартир жилых домов, идет не из котельной, а из сети холодного водоснабжения. Она циркулирует в доме по отдельной системе труб через специальное устройство в домовом теплопункте - теплообменник. Через этот же теплообменник и внутриквартирные батареи циркулирует теплоноситель из котельной. Протекая через теплообменник, он нагревает воду для кранов, не соприкасаясь с ней, - а значит, не добавляя в нее грязи. В итоге горячая вода в доме имеет то же самое качество, что и холодная, и отличается от нее только температурой.

Кто контролирует ресурсников?

Но, улучшая качество водоснабжения, закрытая система не решает другую проблему - качества теплоносителя. За него не могут отвечать жильцы и управляющая компания - элементарный здравый смысл подсказывает, что это зона ответственности теплоэнергетиков.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Отсюда вытекает необходимость контролировать качество теплоносителя, - а значит, и работы теплоснабжающих предприятий. Но, как выяснилось, четких критериев и правового механизма такого контроля сегодня нет. В действующих правилах предоставления коммунальных услуг гражданам нет критериев, позволяющих оценить качество отопления и горячего водоснабжения до границы эксплуатационной ответственности - проще говоря, до стенки дома.

Чтобы устранить этот пробел, жилищники предложили министерству строительства и ЖКХ РФ ввести в приложение 1 к правилам предоставления коммунальных услуг семь критериев. Три из них касаются отопления: температура теплоносителя должна соответствовать температурному графику, часовой расход теплоносителя должен определяться договором между теплоснабжающей компанией и управляющей организацией. Что касается горячего водоснабжения, то предложено установить определенную температуру воды для разных систем теплоснабжения, а используемый в открытой системе теплоноситель должен соответствовать требованиям СанПиН. Кроме того, убеждены жилищники, контролировать качество теплоносителя в зоне ответственности ресурсоснабжающей организации должны не потребители, которые не в состоянии тягаться с целым штатом опытных юристов, нанятых теплоэнергетиками. Таким контролем должен заниматься государственный орган.

Прямая речь

Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области:
- Абсолютное большинство теплоисточников не обеспечивают необходимые параметры теплоносителя по водородному показателю, содержанию железа, кислорода и взвешенных частиц в сетевой воде. Даже если управляющая организация до начала отопительного сезона и доведет тщательной промывкой внутреннее состояние труб и радиаторных батарей до идеала, то некачественный теплоноситель быстро вернет их в то состояние, какое было до промывки.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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