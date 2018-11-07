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07.11.2018 13:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За паровозики ответят

Смольный будет контролировать детские атракционы
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7712 (249)
Комиссия по законодательству петербургского парламента разработала законопроект о разграничении полномочий в области регистрации аттракционов. Предполагается, что с 27 января следующего года власти Петербурга смогут контролировать состояние аттракционов, расположенных на территории города.

Нововведения коснутся надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и аттракционов, которые оказались вне компетенции контролирующих ведомств. В принципе, для добросовестных участников рынка ничего не изменится.

В Петербурге осудили организатора "Голодных игр" за травму клиента

Сейчас в России действует около дюжины компаний, которые производят аттракционы. Вся эта техника проверяется Ростехнадзором, каждая модель детского паровозика или колеса обозрения проходит долгие испытания, все детали пристально изучают специалисты. А после того, как парк легально покупает аттракцион, его регистрируют в местном отделении Ростехнадзора.

Соответственно, если механизм неисправен или ненадежен или сама конструкция смонтирована неправильно, то аттракцион не допускается к эксплуатации. Это по правилам, но сами сотрудники Ростехнадзора в плановом порядке городские парки не обходят и не считают, сколько работающих аттракционов имеет регистрацию.Ситуация привела к тому, что некоторые парки развлечений закупают уже бывшие в употреблении аттракционы, кроме того, отдельные умельцы сами модернизируют аттракционное оборудование или даже изготовляют его на дому.

Почему в СЗФО детские паровозики оказались вне закона

Однако, в каком техническом состоянии находится аттракцион, знают только работники парков развлечений, да и то не всегда. Многие компании даже не закупают аттракционы, а предоставляют в аренду участки, где владелец и устанавливает свою карусель, колесо обозрения или другой аппарат. Такая ситуация приводит к травмам посетителей.

Недавно в отрасли начались изменения. Депутаты Госдумы приняли поправки в законодательство, которые разрешают местным властям регулировать сферу аттракционов. Прокуратура Петербурга, которая проводит проверку по каждому случаю получения травмы на аттракционах, выступила с идеей прописать в региональном законодательстве полномочия, которые есть у местных органов власти по надзору за состоянием оборудования в парках развлечений. Парламентарии с этой идеей согласились.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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