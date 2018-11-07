Собаковод из Новгорода заплатит 10 тысяч рублей за укушенный палец

Владелец собаки из Великого Новгорода заплатит 10 тысяч рублей прохожей в качестве компенсации морального вреда за укус питбультерьера. Пес укусил пострадавшую за палец.

Как сообщает пресс-служба Новгородского районного суда, сама женщина оценила свои моральные страдания в 80 тысяч рублей.

Инцидент произошел еще в январе 2017-го года. Женщина гуляла на улице с далматинцом, неожиданно на собаку набросился непонятно откуда взявшийся питбультерьер.

Собаки подрались, владелица далматина бросилась спасать своего питомца и в этот момент питбультерьер укусил ее за палец левой руки.

Ситуацию спасла проходившая мимо прохожая, которая по счастливой случайности оказалась ветеринаром. Она разняла собак и увела питбультерьера в свою ветеринарную клинику. Через какое-то время за собакой пришел владелец, который объяснил, что не закрыл дверь в квартиру и питбультерьер сбежал.

Между тем, пострадавшая вызвала "скорую", а после оказания медицинской помощи подала на владельца животного исковое заявление.

В Новгородском районном суде дело изучили со всей тщательностью и пришли к выводу, что владелец питбультерьера действительно нарушил правила содержания животных, согласно которым на улице собаки могут появляться только на поводке и в наморднике. Ситуация усугубляется еще и тем, что питбультерьеры относятся к крупным и агрессивным породам, здесь требования жестче, выгуливать таких собак, например, нельзя подросткам до 14 лет или людям в состоянии алкогольного опьянения, владельцы должны все время должны иметь возможность контролировать поведение своего питомца. В данном случае собака бесконтрольно бегала по улицам, напала на другое животное и покусала человека.

Тем не менее, суд пришел к выводу, что 80 тысяч морального ущерба - это слишком большая компенсация морального вреда и снизил ее в восемь раз.