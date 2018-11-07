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07.11.2018 17:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В БДТ пройдет премьера камерной оперы "52"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На малой сцене БДТ 18 ноября пройдет премьера оперы Александра Маноцкова по произведению Льва Рубинштейна "Все дальше и дальше". Постановка состоит из пятидесяти двух фрагментов текста и носит лаконичное название "52".

Как сообщают в самом театре, Александр Маноцков создал камерную оперу специально для БДТ.

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- Музыка, сам текст и видео образуют единую, неразделимую и многослойную партитуру спектакля, построенного по принципам Gesamtkunstwerk - произведения, вбирающего в себя другие виды искусства. Все 52 фрагмента текста "Все дальше и дальше" находят свое воплощение в таком же количестве музыкальных эпизодов оперы. Спектакль словно анализирует человеческую жизнь, применяя к ней универсальную музыкально-математическую формулу, - отмечают в театре.

- Я давно хотел сделать новую камерную оперу именно в БДТ, мы много об этом говорили с Андреем Могучим. Артисты и инструменталисты в БДТ замечательные, с большим опытом работы с современной музыкой. Так что я мог работать без компромиссов и объяснительных приписок мелким шрифтом в программке, - признается Александр Маноцков.

Предпремьерный показ спектакля с большим успехом прошел 24 октября. Больше чем за неделю в кассах закончились билеты.

Спектакль, еще до премьеры ставший настоящей петербургской сенсацией, на малой сцене БДТ до конца года покажут четыре раза: 18 и 29 ноября, а также 9 и 22 декабря.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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