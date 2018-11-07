В Калининграде СК начал проверку после нападения собак на ребенка

Калининградские следователи организовали проверку в связи с нападением бродячих собак на двухлетнего мальчика. Инцидент произошел в Калининграде в садоводческом товариществе "Ивушка", сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, утром 5 ноября, когда малыш гулял с мамой, его искусали две бездомные собаки. Ребенка с ранами лица госпитализировали в детскую областную больницу.

Результатом проверки, возможно, станет уголовное дело, связанное с причинением вреда здоровью ребенка. Кроме того, следователям предстоит дать правовую оценку действиям конкретных чиновников, которые не приняли меры, чтобы предотвратить подобные ЧП.

Ранее прокуратура Калининградской области запретила властям региона выпускать на улицы стерилизованных бездомных собак. Речь идет о программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания), которая действует в эксклаве с 2016 года.

Вместо возврата в среду обитания, как предполагают в надзорном ведомстве, питомцев необходимо содержать в специальных приютах. Депутаты региональной думы уже приняли поправки в областное законодательство, они вступят в силу в начале следующего года.