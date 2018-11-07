В Ленобласти ужесточат контроль над застройщиками - теперь если работы на площадке не начались, то разрешение на строительство им не продлят, а сам участок станет возможным передать другой компании.

Такие меры, полагают власти, помогут привести процесс строительства в регионе в порядок. Всего в настоящее время в Ленобласти выданы разрешения на строительство свыше 10 миллионов квадратных метров жилья. При этом часть из них получена застройщиками еще по старым градостроительным нормам, а также впрок, чтобы, когда "дойдут руки", приступить к работам по прежней редакции 214-го федерального закона о долевом строительстве.

Однако на днях Госстройнадзор получил распоряжение в обязательном порядке применять норму градостроительного кодекса об отказе в продлении разрешения для тех объектов, возведение которых еще не началось.

Чтобы иметь возможность оставить участок за собой, застройщики должны будут доказать, что ведут работы: во-первых, придется отправить в надзорные органы уведомление о начале строительства, а во-вторых - быть готовым к выездным проверкам, которые регулярно будут проводится специалистами Госстройнадзора.

Планируется, что они будут приезжать на место и оценивать, в какой стадии находится проект. Исходя из этого, и будет приниматься окончательное решение. Там, где стройка не началась, старый документ продлевать не станут, и, если компания все еще готова к реализации своих планов, ей выдадут новый.

Четких критериев для определения - ведутся работы на площадке или нет - не существует

Но уже с учетом действующих норм и требований. Отдельный реестр готовятся создать из тех объектов, где выданная ранее документация уже не соответствует изменившимся градостроительным нормам - это, по примерным подсчетам чиновников, около половины от всех полученных в регионе разрешений, по которым к работам даже не приступали.

- С одной стороны - мера логичная. С другой - ничего не мешает застройщикам имитировать работу перед продлением разрешения, - прокомментировал "РГ" бывший президент Союза строительных организаций Ленобласти Георгий Богачев. А вот в одной из строительных компаний инициативу назвали "страшилкой от властей", подчеркнув, что пригнать краны, поставить ограждения и прочие атрибуты бурной деятельности обойдется дешевле, чем подготовить документы для получения нового разрешения.

Однако четких критериев для определения - ведутся работы на площадке или нет - не существует, а потому застройщики с большой вероятностью пойдут в суды.

Прямая речь

Иван Решетников, юрист:

- Уже у двух наших клиентов Служба государственного строительного надзора и экспертизы безосновательно не продлила разрешение на строительство, несмотря на то, что стройка началась. Мы обратились в арбитражный суд с заявлениями о признании таких отказов незаконными. В связи с однобокой трактовкой государственными органами нововведений Градостроительного кодекса РФ ждем большого количества обжалования решений Госстройнадзора в арбитражных судах.