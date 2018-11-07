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07.11.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области мать оставила глухонемого ребенка в лесу

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Прокуратура Печенгского района Мурманской области потребовала лишить родительских прав жительницу Заполярья, которая оставила в лесу семилетнего глухонемого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

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Как выяснили надзорные органы, 14 августа мать вместе со своим ребенком отправилась в лес в районе сопки Собачка в поселке Никель. Там мальчик убежал от матери. Самостоятельно найти его в лесу она не смогла, однако за помощью не обратилась. В итоге 16 августа в полицию сообщил родственник ребенка, который был встревожен тем, что в течение двух дней мальчик находится неизвестно где.

- Сотрудники ОМВД России по Печенгскому району нашли ребенка в лесополосе в районе поселка Никель, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом в окружающей обстановке он не ориентировался, был голоден и имел низкую температуру тела. "Скорая" доставила его в Печенгскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Мальчик с рождения имеет проблемы со слухом и страдает немотой.

Как выяснилась, небрежность по отношению к сыну мать проявляла и раньше, добавили в надзорных органах. Однако ни районная комиссия по делам несовершеннолетних, ни органы опеки и попечительства на это не реагировали. Это было сделано только после вмешательства прокуратуры - опека направила в суд заявление о лишении матери родительских прав. Кроме того, по факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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