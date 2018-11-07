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07.11.2018 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали группу "черных банкиров"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга задержала пятерых человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Еще один фигурант дела объясняется с полицией в Ростове-на-Дону, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группировку, занимавшуюся обналичиванием средств, в полиции называют межрегиональной. Следы ее деятельности выявлены в Москве, Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону.

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По оценкам борцов с экономическими преступлениями, доход от незаконной банковской деятельности составил не менее 13,5 миллионов рублей, причем, полицейским удалось в ходе обысков изъять 12 миллионов.

В офисах и по месту жительства подозреваемых изъяты компьютеры, документы по финансово-хозяйственной деятельности, в полиции уверены, что они фиктивные, а также печати фирм-однодневок.

В ближайшее время подозреваемым обещают избрать меру пресечения.

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